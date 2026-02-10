廢棄紙尿布遭驗出核輻射！醫：常見治療性核醫藥物「殘留很正常」

醫師指出，紙尿布中檢出的鎦-177屬於臨床常用核醫治療藥物，病患返家後排泄物出現微量殘留屬正常現象。核安會提供



南投縣埔里鎮近日發生垃圾外運遭焚化爐退運事件，原因是垃圾車在檢測時被測得輻射值異常。經核能安全委員會追查確認，輻射來源為大量廢棄紙尿布，檢出的核種為「鎦-177（Lu-177）」。對此，亞東紀念醫院心臟內科及核子醫學科主治醫師、中華民國核醫學學會理事長吳彥雯表示，鎦-177是臨床常用的治療性核醫藥物，用於神經內分泌腫瘤或轉移性攝護腺癌的治療，出現微量殘留本來就很正常。

核安會表示，經檢測確認，輻射異常來源為廢棄紙尿布，核種為鎦-177，研判為接受核子醫學治療病患返家後產生的廢棄物，已妥善隔離處理，對大眾健康不會造成影響，請民眾安心。

吳彥雯今（10）日接受媒體聯合電訪時表示，鎦-177是目前臨床廣泛使用的治療性核醫藥物，常應用於神經內分泌腫瘤及轉移性攝護腺癌的精準標靶治療。病人在注射後短時間內，體內或排泄物中被檢出極微量放射性殘留，屬於正常且可預期的情況。

吳彥雯解釋，鎦-177屬低能量、短距離輻射，其穿透力極低，將具放射性的同位素連結在靶定藥物上，如同「導彈」般進入體內精準搜尋，並在極短距離內釋放能量殺死癌細胞，對周邊正常組織傷害極小。其穿透距離低於10公分，即使病人注射後站在旁邊，也幾乎不會接觸到任何輻射，甚至一般衣物就足以遮蔽。

她強調，雖然鎦-177的物理半衰期約為6.6天，但由於穿透力極短，患者治療後不需住院隔離觀察，可直接返家維持正常生活，排泄物也可依一般垃圾處理。

至於此次垃圾清運過程中被偵測到輻射異常，吳彥雯指出，現行輻射偵測設備靈敏度極高，即使是非常微量的放射性殘留也能被捕捉，因此病人返家後排出的微量放射性物質，仍可能被儀器偵測到。

