廢棄紙尿布驗出輻射值！「別擔心」 原因曝

▲南投縣埔里鎮日前發生垃圾因「輻射值超標」遭焚化廠退運事件。（圖／截自核安會官網）

[NOWnews今日新聞] 南投縣埔里鎮7日發生垃圾因「輻射值超標」遭焚化廠退運事件。根據核安會偵測為13片紙尿片輻射值超標，驗出輻射物「鎦-177（Lu-177）」。專家指出，基本上不會有安全疑慮，不用太過擔心，因為除了劑量非常低之外，鎦－177的穿透力也屬於非常短距離。

對於南投垃圾中被找出紙尿片輻射值超標的情況。中華民國核醫學會理事長吳彥雯受訪時提到，鎦-177是目前核子醫學治療的藥物，注射後身體仍會有微量檢出是非常正常的。醫師解釋，核醫相關藥物的半衰期不太一樣，廢棄物會檢出也相當正常。

廣告 廣告

吳彥雯表示，以鎦-177而言，是超級精準的標靶標定治療，且射線距離非常短，也就是說，幾乎不會透過患者身體出來，打完針後，「即便站在我旁邊，我也幾乎不會接觸到任何的輻射。」醫師說，即便排泄物仍可能會出現一點，但要非常精準、靈敏度很高的檢測器才會檢測得到，遠遠比骨掃描、正子掃描的輻射劑量低許多。

吳彥雯舉例，當患者做完檢查要出國時，經過安檢門都會響，醫師們會開立診斷書，告訴機場人員，病人在什麼時間做了什麼檢查，以便通關，這在全世界皆然，因此不用太過恐慌。

而鎦-177本身的半衰期約6.6天，穿透力非常低，即便摸了糞便同樣不會穿透身體。吳彥雯說，就算病人打完針坐在自己隔壁也不會擔心。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

國內上週14萬人次拉肚子！日韓3疫情都在上升 腹瀉近5年新高

診所開診率「倍增」 ！過年醫院哪裡有開？ APP可先查

築間啟動16年菜單大改版！首度推個人鴛鴦鍋 估來客數成長20%