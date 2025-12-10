廢棄蚵棚變生質發電燃料 能源轉型新天地

農業局與龍崎農會共同展示廢棄蚵棚變生質發電燃料的成果。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權／新營報導

台南地區牡蠣養殖後回收廢棄蚵棚再利用有重大突破，今年農業局與龍崎區農會合作將廢棄蚵棚，研發變為具有高度經濟與環境價值資產的生質能發電燃料，數量已達一百公噸，未來如經費允許，可朝全年兩千公噸以上的目標邁進。

台南市漁港及近海管理所組長蔡尚航指出，沿海牡蠣養殖是南市重要的漁業經濟，以往每年漁民養殖後之蚵棚視作海洋廢棄物，每年約有兩千至三千公噸。為了處理每年廢棄蚵棚問題，使自然資源可以循環再利用，農業局之前與龍崎區農會合作開發出一系列「海竹炭」商品，有海竹炭除臭除濕包、海竹炭竹醋液、竹炭貓砂除臭粒及竹炭粉土壤改良介質等優質商品。

今年農業局再與龍崎區農會合作開發木煤氣發電技術，將台南沿海每年產生的大量竹製蚵棚廢棄物的環境負債，成功研發變為具有高度經濟與環境價值資產的生質能發電燃料，透過汽化爐產生的木煤氣來發電，使再利用技術更往前邁進一大步，建構並驗證了一套完整的循環經濟模式。

龍崎農會主任董啟聖表示，就技術層面來說，此計畫成功地從傳統土窯燒製模式，轉型為現代化汽化爐製炭技術。此一升級不僅優化了產品質量，更將廢蚵棚的處理能力從過去每月僅約三公噸，大幅提升至每日一公噸，實現了近十倍的量能增長。

他說，這項變革標誌著這項研究計畫從實驗性階段邁入具備工業化規模的解決方案，為全面處理區域性廢棄物奠定了基礎。