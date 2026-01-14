廢棄豬舍改造 善化溪美社區添美麗湖景

善化溪美社區打造景色美如畫的華瑞生態文化園區。 （記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕善化報導

擁有一大片桃花心木森林和空氣中迷漫著糖香的善化溪美社區，是台南金牌農村潛力社區，又多了一處湖景園區，里長李志明表示，這湖景是由林家提供的八分地所打造，未來可與鄰近景點連成一氣，成為賞心悅目的好所在。

原本是廢棄豬舍，地主林華瑞將該處提供社區使用廿年，社區近年來營造成新景點，並以「華瑞文化生態園區」為名，用以呈現社區品牌麻油、葛鬱金粉和黑糖等農特產品，更可辦理各式食農教育、當季農特產ＤＩＹ體驗。

李志明指出，溪美社區位在善化西北邊村落，舊地名「溪尾」，是曾文溪畔的傳統農村，日據時期居民種植甘蔗，善化糖廠生產黑糖，有「黑糖的故鄉」美譽。如今華瑞文化生態園區已形成，湖景美麗，還養著鴨群，社區也以「蔗葛麻繁」為產品品牌，大力行銷黑糖、葛鬱金和芝麻等三寶，同時可體驗埤塘水圳生態，未來埤塘畔將設置「扳罾」，讓遊客拉網體驗網罟抓魚，另外，也可預約ＤＩＹ炒黑糖，從糖母、甘蔗汁開始慢慢翻炒，色澤慢慢由紅轉黑，凝結成一塊塊黑糖塊，香甜又可口，不輸沖繩黑糖。目前正值芝麻採收季，還可體驗炒芝麻。