廢棄車佔道嚴重！北市去年拖吊4429輛 移置率達77％
近年廢棄車輛長期占用道路、騎樓、人行道、路邊不收費停車格或停放於公共空間，影響行人車通行與市容，北市環保局23日公布廢棄車輛清除取締巡查，去年查報廢棄車輛案件1萬767輛、張貼清理公告5749輛、經公告7日期滿後拖吊移置合計4429輛，拖吊移置率達77.04％，也盼透過跨局處合作，改善占用亂象，打造更安全友善的宜居城市。
環保局表示，為維護道路通行順暢、保障用路人權益與安全並提升整體市容環境，北市環保局推動廢棄車輛清除取締巡查，另透過與交通局等機關跨局處合作「台北交通安心行計畫」，配合警察局取締人行道與騎樓移動式障礙，以及新工處清除騎樓固定式障礙，以建構行人安全友善環境。
此外，環保局也同步加強宣導，提醒車主善盡車輛管理責任，民眾若有汰換車輛的需求，應尋合格回收廠商管道回收車輛，切勿任意棄置車輛，透過制度與宣導並行，不僅有效降低廢車數量，也讓市容更加整潔有序；民眾若發現疑似廢棄車輛，可透過1999市民熱線或轄區清潔隊反映。
