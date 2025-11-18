廢棄頭髮纏繞到斷肢 巴黎解放野鴿雙足
居住在都會地區的鴿子，經常會被線頭、魚線或頭髮等雜物，纏繞住腳趾，阻斷血液循環。在巴黎，除了人口密度高、綠地有限，美髮沙龍林立，頭髮廢棄物特別多，都讓鴿子在人行道上步步驚心。
在巴黎市中心，街頭常見的鴿子，許多都失去了腳趾，甚至整個腳掌。
4年來，她每天都會在社區四周巡視，為鴿子解除危機。
心理學家 埃維斯：「針對纏在牠們腳上的線，我準備好一整套工具，剪刀、鑷子、消毒液和敷料液，有時候牠們會流血，但我一定要把所有的線都拆掉，否則牠們的腳趾會變黑，最後甚至會脫落。」
居住在都會地區的鴿子，經常會被線頭、魚線或頭髮等雜物，纏繞住腳趾，阻斷血液循環。2019年的研究指出，在巴黎，除了人口密度高、綠地有限，美髮沙龍林立，也是造成鴿子殘疾的重要因素。
巴黎國家自然史博物館研究員 吉蓋：「鴿子為了覓食需要走很多路，如果走不動，就吃不飽，會影響健康，為了繁殖，雄鴿必須爬到雌鴿背上，如果牠的腳趾抓不住雌鴿的背，就沒辦法交配，所以那些嚴重殘疾的雄鴿，都已經無法繁殖了。」
研究建議從源頭做起，加強沙龍廢棄頭髮的管理，並增加綠地，讓鴿子避開人行道，而在巴黎的街角，救援行動仍持續進行。
心理學家 埃維斯：「看到鴿子，總是被線纏住，無止境地受苦，我當然會難過，我改變不了全世界，但至少可以盡我所能，能救一隻是一隻。」
