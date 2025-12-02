廢棄風機葉片再利用 中興大學打造全回收球拍

將碳纖維射出成型，1支羽毛球拍就製造完成。國立中興大學與碳纖維業者合作，利用再生碳纖維改質與補強熱塑複材混練造粒兩項專利技術，打造出全球第1支全回收碳纖維球拍，原料來自於廢棄的風機葉片。

中興大學循環經濟研究學院副教授沈銘原說明，「回收回來的再生碳纖維，利用我們獨家的纖維改質技術，然後把它跟塑膠去把它做混練，做成這樣的塑膠粒，再利用射出成型把它射出成球拍。」

2015年蘇迪勒風災，台中高美濕地附近有台電風機葉片斷裂，掉落在台中港務分公司土地林木中，過了6年才被發現。

隨著陸域風機20年使用年限將屆，全台各地將有更多廢棄風機葉片，以往只能當垃圾焚燒或掩埋處理，興大與風機葉片材料供應商產學合作，將葉片中的碳纖維碳板以微波裂解技術回收，再製成碳纖維球拍。

風機葉片材料供應業者蔡孝德指出，「微波技術其實就是可以把碳板裡面的樹脂提早先燒掉，留下完好的碳纖維之後再去做的應用。如何達到更有效的回收，把這些回收帶來更多的產值，其實是我們現在就要想方設法去解決的問題。」

興大表示，1支全回收碳纖維羽球拍空拍重量約為88公克，成本約200元，強度雖比職業用拍稍遜色，但足以提供業餘使用。1片100公尺長的廢棄的風機葉片約可製成1萬支球拍，且整支球拍仍可再回收利用，希望能開創循環經濟的藍海，也為廢棄風機材料去化找到新出路。