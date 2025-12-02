全球首支再生碳纖維羽球拍問世，中興大學與上緯投控成功將廢棄風機葉片轉化為高價值產品，開創循環經濟。透過微波裂解技術，團隊有效回收被稱為「黑金」的碳纖維，再結合獨創的改質技術與熱塑複材混練造粒技術，製成全球第一支全回收碳纖維羽球拍。這項創新不僅解決了風機葉片除役後的環境問題，更為複合材料的永續應用開闢了新途徑，實現「全綠色DNA」的環保理念。

廢棄風機葉片變「羽球拍」 靠碳纖維熱塑混鍊可製多產品。(圖／TVBS)

全球首支再生碳纖維羽球拍問世，中興大學與上緯投控成功將廢棄風機葉片轉化為高價值產品，開創循環經濟。透過微波裂解技術，團隊有效回收被稱為「黑金」的碳纖維，再結合獨創的改質技術與熱塑複材混練造粒技術，製成全球第一支全回收碳纖維羽球拍。這項創新不僅解決了風機葉片除役後的環境問題，更為複合材料的永續應用開闢了新途徑，實現「全綠色DNA」的環保理念。

廣告 廣告

廢棄風機葉片變「羽球拍」 靠碳纖維熱塑混鍊可製多產品。(圖／TVBS)

風力發電雖為綠能，但風機葉片約20年的使用壽命結束後，過去多採焚燒或掩埋處理，不僅造成環境負擔，更浪費寶貴資源。如今，中興大學與上緯投控合作，成功將這些廢棄物轉化為高價值產品。上緯投控總經理蔡孝德表示，他們將裁切後的葉片中的碳板取出，進行微波加熱處理，產出回收碳纖維。中興大學循環經濟研究學院副教授沈銘原進一步解釋，裂解後即可得到再生碳纖維。

廢棄風機葉片變身再生碳纖維羽球拍。(圖／TVBS)

沈銘原強調，回收只是第一步，高值化應用才是永續目標。他們將再生碳纖維與熱塑性塑膠結合，製成含碳纖維的塑膠粒，可利用台灣成熟的射出成型技術製作各種產品。這些產品包括羽球拍、自行車零件，甚至筆記型電腦外殼等。

這項產學合作結合兩項關鍵技術，將廢棄風機葉片轉化為再生碳纖維塑膠粒，大幅拓展應用範圍。根據沈銘原的估算，一噸重的100公尺廢棄葉片約可回收500公斤碳纖維，扣除損耗後，可製作約9000至9500支羽球拍。

廢棄風機葉片變身再生碳纖維羽球拍。(圖／TVBS)

這支全球首創的射出成型專業級複合材料羽球拍，跳脫了傳統熱壓成型的思維，運用「再生碳纖維改質技術」與「補強熱塑複材混練造粒技術」製成。更值得注意的是，這支球拍未來還能再次回收利用，真正實現符合ESG訴求的「全綠色DNA」，為循環經濟樹立了嶄新的標竿。

更多 TVBS 報導

再生能源設備汰換危機！智慧拆解技術「零水零熱」破解13萬片回收困境

環境部力推廢水能源化 廢水「從成本到利潤」轉型成功

中興大學小鴨被擄走！目擊者：3女「直接塞杯子」帶離現場

服務東大門攤商！花蓮環保餐具清洗中心 ９／１５「試營運」

