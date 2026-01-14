廢止保外就醫受刑人未依規定返監 宜檢即時依法處置 嚴正維護刑罰執行

廢止保外就醫受刑人未依規定返監，宜蘭地檢署即時依法處置，嚴正維護刑罰執行。（記者董秀雲攝）

▲廢止保外就醫受刑人未依規定返監，宜蘭地檢署即時依法處置，嚴正維護刑罰執行。（記者董秀雲攝）

有關媒體報導原於法務部矯正署宜蘭監獄服刑之黃姓受刑人，於保外就醫期間未依規定返監一事，宜蘭地檢署處理經過提出說明。

宜蘭地檢署強調，保外就醫係基於人道考量之例外措施，受刑人仍應遵守相關規定。凡有逃避刑罰執行情形，該署必將依法即時處理，以維護刑罰執行秩序及司法公信力。

黃姓受刑人因違反保外就醫相關規定，經宜蘭監獄依法廢止其保外醫治資格，惟未於期限內返監執行，宜蘭監獄遂於一一五年一月九日函送宜蘭地檢署，依法辦理後續執行程序。

該署收受函文後，隨即依法開立拘票，並指揮宜蘭縣政府警察局三星分局逕行拘提。嗣於今（十四）日上午接獲通報，黃姓受刑人已於十三日晚間因涉另案遭警方查獲，並於十四日下午解送，依法發監執行。