廢止憲訴法、選罷法修惡公投 民進黨桃市黨部、14議員服務處助連署
〔記者陳璟民／桃園報導〕藍白兩黨去年「修惡」憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法，癱瘓憲法法庭運作，限縮公民罷免權，對此，人民作主志工團發起廢止惡法的4大公投案，呼籲年滿18歲國人使用「自然人憑證」參加電子連署，尚無自然人憑證的民眾，可至任一個戶政事務所申請，沒有讀卡機與電腦可上網連署者，即起可至民進黨桃園市黨部、14位民進黨議員服務處獲得協助。
民進黨議員服務處支援公投案連署據點，包括桃園區黃家齊、余信憲、黃瓊慧；中壢區黃崇真、魏筠、彭俊豪；龜山區陳雅倫、李宗豪；八德區許家睿；大溪區陳治文；平鎮區王珮毓、劉仁照；龍潭區張肇良；楊梅區鄭淑方。民進黨桃園市黨部(桃園區中平路102號15樓)、南區辦公室(中壢區中豐路6號)也提供連署服務。
人民作主志工團推動「廢止憲法法庭法官人數門檻限制」公投案(9001案)，強調是「救回憲法法庭的最後機會」，連署期限至明年1月底；廢止選罷法之罷免提議人、連署人需附國民身分證正反面影本案(9002案、9003案)，及廢止罷免涉及偽造另科百萬罰金公投案(9004案)，連署期限到明年3月底。這4項公投案的連署門檻皆為29萬3228人。
人民作主志工團積極洽詢擴充連署據點，希望在期限前達標成案，4項公投案要旨、連署方法與網址連結等資訊，可上網(https://www.civilmedia.tw/archives/136421)查詢。
