廢死又吃癟1／一關37年！23死囚聲請再審遭駁回 「4最死囚」搶命內幕

[FTNN新聞網]社會中心／調查報導

姦殺舊愛的「最年輕死囚」黃麟凱年初「突然」伏法後，法務部3月間火速推動《執行死刑規則》修正案，從修正到上路不到一個月，原本規定死囚只要遞狀聲請再審（非常救濟），無論法院受理與否都不可執行死刑，修正後變成非常救濟必須在請求及聲請獲准後，才能不執行死刑。FTNN調查，目前等待執行的36名死囚中，已有23人聲請再審遭到駁回，其中包括73歲的「最年長死囚」王信福、「關最久死囚」邱和順和「等最久死囚」黃春棋與陳憶隆，廢死團體與人權團體砲轟，國家司法體系正在倒退嚕！

「最老死囚」王信福自認清白，所涉殺人案也確實存在證據瑕疵，在人權團體幫助下，他前後聲請4次再審、1次非常上訴與1次釋憲，卻均遭駁回。（圖／審判王信福臉書）

面對死刑存廢的長年拉扯，去年1月間，憲法法庭公告受理死刑釋憲案，以年紀最大的死囚王信福（73歲）為主案，合併其他36名死刑犯相關聲請，審理《刑法》性侵殺人、強盜殺人、擄人勒贖殺人等殺人罪相關條文「關於死刑是否合憲？」同年9月間，憲法法庭在「113年憲判字第8號判決」指出：只有在個案犯罪情節最嚴重，而且刑事程序符合最嚴密的正當法律程序要求下，才屬於合憲；簡單而言就是死刑制度「部分合憲」。

「113年憲判字第8號判決」檯面上認定「死刑制度部分合憲」，實則在替「判處死刑」與「執行死刑」設下重重關卡，因此被外界質疑「實質廢死」。不過，今年1月16日，法務部部長鄭銘謙無預警簽准32歲死囚黃麟凱的執行命令，當時黃麟凱是等待執行死刑的37名死囚中，最年輕的一位，也是總統賴清德執政後，第一位伏法的死囚，距離台灣上次執行死刑已過近5年。據悉，黃麟凱曾在聲請釋憲書上表示，如果死刑的目的是為了威嚇避免殺人犯罪或撫慰被害者傷痛，「沒有任何實證可佐死刑可以達到目的」，只是聲請釋憲這步棋下完了，他已經沒有其他「卡案」活路，遂成了賴政府執行死刑的首位對象。

已經關押37年的「關最久死囚」邱和順，被控犯下小學生陸正綁架案、女保險員分屍案，傳出受審期間遭到刑求逼供，之前在人權團體律師協助下，援引憲法法庭的「死刑釋憲判決」聲請再審，遭到法院駁回。（圖／台灣廢除死刑推動聯盟官網）

黃麟凱被槍決前，廢死團體緊急聲請再審和非常上訴，拚搏「槍下留人」卻與願違，消息傳開後，法務部常務次長黃謀信親上火線說明指出，黃麟凱犯下情節最嚴重之罪，且無不得執行死刑的事由，遂依法簽請部長令准執行死刑。事實上，黃麟凱的犯罪情節確實慘絕人寰，對被害人家屬而言，絕對是永遠無法撫平的傷痛！

2013年7月間，黃麟凱與王姓高職補校同學（王女）在交往3年多後協議分手，後來被發現從王女帳戶盜領20萬元而遭到追討，當時20歲的他，因此種下殺機。檢警調查，黃麟凱在2013年9月17日入伍服役，29日起放假5天，10月1日潛入王女一家人的住處時，瞥見王母在房間小憩竟起殺心，不但以童軍繩將對方勒死，還用方巾清除王母指甲縫裡的血跡和皮屑等證據，接著躲在廚房等待王女回家，心思相當縝密。

王女傍晚一進家門，黃麟凱隨即尾隨在後，趁機利用長褲、童軍繩制伏王女，強行性侵並痛下殺手，行兇後還擦拭王女的鼻血與下體，換掉王女的內褲。黃麟凱落網後，被認定犯下人權兩公約規定得以判處死刑的「情節最重大之罪行」，前後開了上百次庭，一審、二審、更一審都量處死刑，2017年最高法院判處死刑定讞。談起黃麟凱，王父曾經表示希望能夠判處「一百個死刑」，並透露案發後，日子真的十分艱辛，王女的3個姊姊一直活在陰影中，至今仍然持續接受心理輔導。

由於被發現盜領20萬元，黃麟凱竟然趁著當兵休假，埋伏姦殺王姓舊愛，甚至勒斃王姓舊愛的母親，犯案過程縝密冷血，年初已經伏法。（圖／翻攝網路）

黃麟凱突然伏法後，似乎震懾了其他死囚，紛紛以各種理由聲請再審（非常救濟），甚至有人的聲請理由是將「關押表現」當成「新證據」；今年3月間，法務部認為「非常救濟程序」有修改必要，於是火速推動《執行死刑規則》修正，並於4月正式上路。《執行死刑規則》原本規定，死囚只要遞狀聲請非常救濟，無論受理與否都不可執行死刑，修正後變成非常救濟必須在請求及聲請獲准後，才能不執行死刑，或在獲准前被裁定能夠暫停執行，也就是說，廢死團體已經不能再靠著一張聲請書「刀下留人」。

FTNN調查，目前等待執行的死囚共36人，其中，已有23人聲請再審遭到駁回，包括「最年長死囚」王信福、「關最久死囚」邱和順、「等最久死囚」黃春棋與陳憶隆。王信福涉嫌犯下嘉義卡拉OK開槍殺人案，在廢死團體協助下，以監察院的調查報告當做「新證據」，向台南高分院院聲請再審，質疑指紋、測謊等證據存在問題，最後遭到法院駁回；邱和順則被控犯下小學生陸正綁架案、女保險員分屍案，迄今已經關押37年，在人權團體律師協助下，援引憲法法庭的「死刑釋憲判決」聲請再審，也遭到法院駁回；捲入建商綁架撕票案的黃春棋、陳憶隆，2000年判死定讞，至今已過25年，在廢死團體協助下，援引「唯一死刑違憲」聲請再審，今年8月間遭到駁回。

此外，追愛不成狠砍女方176刀致死的死囚王鴻偉、犯下「士林箱屍命案」等3起殺人案的張人堡、狠殺周姓律師的蕭仁俊、殺害員警的蕭新財、劫殺台中老夫婦的呂文昇、勒斃國中女教師的游屹辰，分別都以「有教化可能」、「犯行情節未達最嚴重」等理由聲請再審，也陸續遭到法院駁回；其中，王鴻偉已經聲請再審21次。FTNN調查，目前另有5名死囚向法院聲請再審，正在等待裁定結果，分別為犯下多起性侵殺人案的「中山之狼」徐偉展、殺害同學勒索贖金的連佐銘、槍殺賭友的沈岐武，以及縱火奪走5條人命的林旺仁與彭建源。

死囚王鴻偉是個富二代，追愛不成狠砍女方176刀致死，至今已經聲請再審21次。（圖／翻攝畫面）

法務部2010年以新聞稿宣示「廢除死刑是人權的核心領域」，強調台灣正逐步廢除死刑，將會採取積極作為以符合國際廢除死刑的潮流，當時在144個國家、地區中，共有81個廢除死刑，如今增加至113個。雖然在多次民調中，台灣皆有約8成民眾支持死刑，然而，死刑存廢的議題在台灣始終高度敏感，甚至牽扯政治因素，其實，不管死刑存廢結果如何？相關單位如何確保實現公平正義，才是社會大眾最關心的核心問題。

