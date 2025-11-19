廢死又吃癟2／坐冰塊被灌辣椒水？凶槍遭掉包？ 曝！二大死囚冤獄真相

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

目前等待執行的36名死囚中，已有23人聲請再審遭到駁回，其中包括73歲的「最年長死囚」王信福、「關最久死囚」邱和順和「等最久死囚」黃春棋與陳憶隆。戒嚴時期在當木工學徒的王信福，由於留長髮、穿著花色襯衫等原因，遭到警方拘留，最後竟被認定為「流氓」移送管訓，數度嘗試逃跑，也累積不少案底。1990年8月間，王信福與友人陳榮傑、李慶臨跑到嘉義市一間卡拉OK狂歡，彼此因為點歌問題發生口角，警方獲報到場後，眾人竟開槍打死2名員警，嚇得一哄而散。不久後，李慶臨主動投案，陳榮傑則遭逮捕，王信福覺得會被冤枉並未到案，潛逃中國長達16年。

廣告 廣告

王信福（左圖）年輕時由於留長髮、穿著花色襯衫等原因，遭到警方拘留，最後竟被認定為「流氓」移送管訓，捲入殺警案後，自覺會被冤枉而潛逃中國長達16年，最後因返台治療眼疾，入境時遭逮（右圖），監察院認為王信福判死是個冤案，籲請法務部提起非常上訴及再審。（圖／廢除死刑推動聯盟官網、翻攝畫面）

雖然陳榮傑供詞反覆，檢方審理後，依舊認為王信福先朝一名員警開槍，再命令陳榮傑朝另一名員警開槍，依殺人罪起訴3人，法院最終判處李慶臨有期徒刑2年6月，判處陳榮傑死刑，1992年間執行槍決完畢；王信福直到2006年間，才因為返台治療眼疾，入境時遭逮，最後被判死刑，2011年間最高法院駁回上訴，全案定讞，爾後王信福聲請4次再審、1次非常上訴與1次釋憲，均遭駁回。然而，由於全案缺少關鍵證據，又傳出重要證人遭到刑求、凶槍從「右輪手槍」變成「左輪手槍」等疑點，引發人權團體關注，全力替王信福請命。監察院在去年初的調查報告中，也認為王信福判死是個冤案，籲請法務部提起非常上訴及再審，目前王信福還關押在臺南監獄。

1987年底，連續發生苗栗縣女保險員柯洪玉蘭分屍案、新竹學童陸正綁架案，檢警根據秘密證人指述，陸續逮捕邱和順等12名嫌犯，認為邱和順得知柯洪玉蘭私下經營大家樂後，找來朋友犯下綁架案，勒索50萬元，由於柯洪玉蘭只交出身上的13萬元而引來致命殺機；邱和順等人在運屍時，一度以為柯洪玉蘭尚未斷氣，又朝她的太陽穴猛刺一刀，最後分屍丟棄。此外，邱和順還被控擄走剛從補習班下課的小學生陸正，勒索100萬元。

被控犯下苗栗縣女保險員柯洪玉蘭分屍案、新竹學童陸正綁架案的邱和順，傳出遭到刑求逼供，人權團體與國際特赦組織皆認為他蒙受不白之冤，不斷奔走要求重審、非常上訴。（圖／翻攝網路）

邱和順一共經歷11次審判，2011年死刑定讞，迄今已經關押37年，然而，至今柯洪玉蘭的頭顱與四肢仍未尋獲，陸正也依舊行蹤成謎，還傳出邱和順遭遇電擊、坐冰塊、口鼻灌辣椒水等刑求花招，檢警被控透過私刑才取得嫌犯自白。人權團體與國際特赦組織因此認為邱和順遭受冤屈，不斷奔走要求重審、非常上訴，法務部前部長王清峰擔任監察委員時，也以「強暴脅迫」、「草率結案」為由，提案糾正2名檢察官和10名警員，法院最終判決其中4名員警有罪確定。邱和順曾經感嘆自己今生最大的敗筆，就是酗酒，雙親在他坐牢期間，過度操勞先後辭世，「我心中非常愧疚又難過，所以決定今生永遠帶著孝行。」

遭到友人誣陷捲入富商撕票案的徐自強（中），前後被判8次死刑、2次無期徒刑，關押5,624天後總算獲得平反。（圖／財團法人民間司法改革基金會官網）

1995年9月間，黃春棋、陳憶隆涉嫌綁走富商黃春樹，殺人後利用硫酸毀屍，再挖洞棄屍，明知肉票已經慘遭自己的毒手，卻向黃父勒索7千萬元，兩人被捕後，供出徐自強是同夥，徐自強在9個月後自行投案喊冤，強調自己遭到陷害。2000年4月間，黃春棋等3人判死定讞，其中，徐自強前後被判8次死刑、2次無期徒刑，但由於缺乏徐自強涉案的直接證據，僅有陳憶隆和黃春棋的指證，檢察總長5度替徐自強提起非常上訴，監察院也介入調查，2016年10月間，徐自強改判無罪定讞，共計被關押5,624天，獲賠2,812萬元，黃春棋、陳憶隆雖然不斷聲請再審、釋憲，但全遭駁回。

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

◎《FTNN新聞網》關心您：

拒絕暴力，請撥打：110！

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：(02)412-8518

更多FTNN新聞網報導

廢死又吃癟1／一關37年！23死囚聲請再審遭駁回 「4最死囚」搶命內幕

廢死又吃癟3／《刑法》修正草案瞄準「1重點」 「驚世媳婦」林于如手握免死金牌

廢死又吃癟4／法務部挨轟「廢死倒退嚕」！ 王世堅逆風喊話「殺人償命！千古不變！」

