廢死又吃癟3／《刑法》修正草案瞄準「1重點」 「驚世媳婦」林于如手握免死金牌

[FTNN新聞網]社會中心／調查報導

在台灣，死刑存廢一直是個高度敏感的議題，行政院為了呼應憲法法庭「113年憲判字第8號判決」，日前通過《刑法》修正草案，並送交立法院審議，由於行政院將「精神障礙或心智缺陷不得判死」當成修法核心，因此被大法官點名具有心智缺陷的唯一女死囚「驚世媳婦」林于如、涉嫌槍殺2名賭友的沈岐武、縱火奪走5命的林旺仁，一旦修法通過，3人可望逃死，獲得一線生機。

在目前的36名死囚中，被稱為「驚世媳婦」的林于如是唯一女性，由於積欠巨額賭債，陸續殺害母親、毒殺婆婆與丈夫，進而詐領保險金，2013年間判死定讞，病歷顯示她罹患憂鬱症與睡眠障礙。（圖／翻攝網路）

面對死刑存廢的長年拉扯，去年1月間，憲法法庭公告受理死刑釋憲案，同年9月間在「113年憲判字第8號判決」指出：只有在個案犯罪情節最嚴重，而且刑事程序符合最嚴密的正當法律程序要求下，才屬於合憲，其中，明確表示如果被告行為時、審判時與受死刑諭知時，有精神障礙或心智缺陷，不得判處與執行死刑。行政院呼籲該判決，今年10月30日拍板通過《刑法》、《刑法施行法》及《監獄行刑法》修正草案，修法內容涵蓋「若被告行為時或審判時有精神障礙或其他心智缺陷，自我辯護能力明顯不足，不得科處死刑」。

廣告 廣告

FTNN調查，目前等待執行的36名死囚中，大法官根據判決認定的事實，點名林于如、沈岐武、林旺仁等3人，各有程度不一的精神障礙或心智缺陷，如在審判時不具備有效的自我辯護能力，即欠缺應有的程序保障，修法完成前不得執行死刑，且均可請求檢察總長提起非常上訴，檢察總長也得依職權提起非常上訴。

患有情感性精神病的沈岐武，槍殺2名賭友，他曾在庭上表示，每天清晨2時半起床，會唸佛號1萬遍迴向給被害人，希望大家給他一個重新做人的機會。（圖／翻攝畫面）

林于如在36名死囚中，是唯一女性，病歷顯示罹患憂鬱症與睡眠障礙；被稱為「驚世媳婦」的她，原與丈夫在南投縣埔里經營臭豆腐生意，由於積欠巨額賭債，在1998年到1999年間，陸續殺害母親、毒殺婆婆與丈夫，進而詐領保險金，2013年間判死定讞，辯護律師主張林于如「心智缺陷」，智商僅有57，因為情緒失控而犯案，有教化可能。沈岐武患有情感性精神病，也因為背負數千萬賭債走向不歸路，他在2007年間協商債務時，發怒槍殺2名賭友，3年後被判死定讞。林旺仁領有中度精神障礙手冊，由於懷疑妻子外遇拋家棄子，2004年間跑到妻子上班的卡拉OK縱火，造成5死8傷的慘劇，2011年間被判死定讞。

據了解，行政院日前已將相關修正草案送立法院審議，不過，法條主管機關法務部尚未與司法院、立法院等相關單位展開協調。知情人士透露，雖然死刑存廢社會看法兩極，不過為了兼顧憲法法庭判決，仍會積極運作，一旦修法通過，林于如等人逃死機率將大幅提升，也可能成為未來死刑存廢辯論的轉折點。

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

◎《FTNN新聞網》關心您：

拒絕暴力，請撥打：110！

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：(02)412-8518

更多FTNN新聞網報導

廢死又吃癟4／法務部挨轟「廢死倒退嚕」！ 王世堅逆風喊話「殺人償命！千古不變！」

12檔飆股出列！外資狂敲「這5檔」南亞露臉 方土昶、鈞寶、建榮、南茂「5天漲破40%」

8天炸噴67%！「這家通乳丸」竟是南亞科代理商「爽嗑記憶體商機」 10月營收年增146%外資大進貨

