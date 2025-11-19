廢死又吃癟4／法務部挨轟「廢死倒退嚕」！ 王世堅逆風喊話「殺人償命！千古不變！」

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

目前全球有逾110個國家完全廢除死刑，保留死刑的國家除了台灣，還有美國（部分州）、中國、日本、新加坡、印度、印尼、緬甸、泰國、馬來西亞等等。美國南卡羅萊納州2024年重啟執行死刑機制，截至目前已有7名死囚以槍決或注射致命藥物伏法，11月15日槍決犯下3起殺人案的死囚史蒂芬布萊恩特（Stephen Bryant）；日本政府則在6月間，時隔近3年後執行死刑，處決奪走9條人命的死囚白石隆浩。統計台灣執行死刑數字，總統馬英九任內33件最多，總統陳水扁任內32件，總統蔡英文任內只有2件，賴清德政府目前執行1件。

廣告 廣告

民進黨立委王世堅日前質詢提起廢死議題時，砲轟主張廢死的人「假仁假義，欺世盜名」，強調「殺人償命」是千古不變的道理。（圖／王世堅臉書）

由於長期無法取得致命注射藥物，美國南卡羅萊納州自2011年起停止死刑長達13年，直到2024年才重啟執行機制，今年11月15日，處決在5天內犯下3起殺人案的44歲死囚史蒂芬布萊恩特，他是該州今年第3名槍決伏法的死囚。據查，史蒂芬布萊恩特在2004年10月間，以汽車拋錨等求助藉口，犯下連續殺人案，行兇後甚至一度接起死者的電話，對死者妻女冷冷表示：「我殺了他。」耍狠程度令人不寒而慄。

今年6月間，日本政府時隔近3年後執行死刑，處決死囚白石隆浩，他在2017年8月底至10月底，透過推特（Twitter）引誘有輕生念頭的女子到家中，再伺機姦殺，甚至分屍奪財，短短約2個月時間內奪走9條命，白石隆浩曾表示，「即使被判處極刑也無所謂，只希望能早點結束審判，過上平靜的生活。」目前日本尚有105名死囚等待處決。

美國（部分州）、日本和台灣一樣仍然保留死刑，美國南卡羅萊納州日前處決在5天內犯下3起殺人案的死囚史蒂芬布萊恩特（上圖），今年６月間，日本政府也處決奪走9條命的死囚白石隆浩（下圖）。（圖／翻攝X@JonathanViceroy、ANN News）

反觀台灣，不論藍綠執政，「逐步廢死」都是既定政策，然而，法務部今年3月間卻火速推動《執行死刑規則》修正案，原本規定死囚只要遞狀聲請再審（非常救濟），無論法院受理與否都不可執行死刑，修正後變成非常救濟必須在請求及聲請獲准後，才能不執行死刑。此舉引發人權團體反彈，包括廢死聯盟在內的109名學者批評修法未經充分討論，侵害死囚救濟權，更違背死刑釋憲案判決意旨，台灣廢除死刑推動聯盟執行委員錢建榮律師公開表示，原本在《執行死刑規則》的保護下，死囚只要提出聲請非常救濟途徑就得停止執行程序，司法單位也才能夠好好檢視判決有無問題，目前獲得平反的死刑犯有7人，每人平均得要耗費7年至8年才能完成平反，如今的《執行死刑規則》修正案．讓受死刑宣告者提起程序時，政府照樣可以殺，「這是多麼可怕且難以想像的情境。」

此外，人權公約施行監督聯盟公開指出，「113年憲判字第8號判決」的主文意見約1.5萬字，只用48字交代死刑的合憲性，其他都在闡釋最嚴密的正當法律程序與何謂最嚴重情節？顯見大法官想方設法要為死刑及死刑執行設立最嚴格的程序條件，以彌補無法充分說明死刑為何合憲的虧欠，然而，法務部卻以「113年憲判字第8號判決」為名，大幅放寬死刑執行的阻礙，修正方向根本是反其道而行。國家人權委員會日前在「兩公約第四次國家報告獨立評估意見發表會」也表示，以往法務部會表態逐步廢除死刑，現在只能承諾「減少死刑」與「審慎執行死刑」，這部份有點倒退，無法回應國際人權公約標準，法務部除了應該落實逐步廢除死刑，也應該主動推動社會對話。

法務部今年3月間火速推動上路的《執行死刑規則》修正案，此舉引發人權團體反彈，包括廢死聯盟在內的109名學者批評修法未經充分討論，侵害死囚救濟權，更違背死刑釋憲案判決意旨，（圖／台灣廢除死刑推動聯盟臉書）

不過另一方面，民進黨立委王世堅日前質詢提起廢死議題時，砲轟主張廢死的人「假仁假義，欺世盜名」，強調「殺人償命，千古不變」，如果大家都在考慮加害人權益，請問被害人權益在哪？他甚至提到精神障礙是常用來逃死的一個要件，但講難聽點，就算兇手真的精神障礙、心智缺陷，被害人就活該倒楣被殺嗎？「他（兇手）不會去住精神病院嗎？家屬沒有責任把他管好嗎？可以這樣嗎？」、「執行一位（死囚）我給你拍拍手鼓掌，但照這個進度，等36位（目前的死囚人數）執行完，可能在場的人都作古了，我們會死得比他們早！這對嗎？只有被害人跟家屬有原諒權力，政府公正執法就好。」看來，廢死議題還有得吵！

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

更多FTNN新聞網報導

廢死又吃癟3／《刑法》修正草案瞄準「1重點」 「驚世媳婦」林于如手握免死金牌

12檔飆股出列！外資狂敲「這5檔」南亞露臉 方土昶、鈞寶、建榮、南茂「5天漲破40%」

8天炸噴67%！「這家通乳丸」竟是南亞科代理商「爽嗑記憶體商機」 10月營收年增146%外資大進貨

