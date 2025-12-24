廢死喊「殺錯，無法回頭」網炸鍋 怒灌：不會講話就閉嘴

張文19日在誠品南西店隨機砍人，警方封鎖線場。路透社



通緝犯張文在北捷台北車站與中山商圈隨機殺人，造成4死11傷，死刑存廢議題再度受到關注。台灣廢死聯盟昨（12/23）貼文呼籲停止執行死刑，提到「殺錯，無法回頭」，貼文湧入大批網友留言，怒批「你家人被砍死，還要廢死嗎？」、「不會講話就閉嘴。」

廢死聯盟23日在臉書貼文，針對「兩公約第四次國際審查平行報告發布記者會暨公開討論會」發布聲明，批評行政部門提出的「終身監禁不適用假釋」修法草案，未經人權影響評估即送出，亦涉及違反《公政公約》多項條文，還說黃麟凱今年1月被執行死刑，是違憲且違反國際人權法的重大倒退。

廣告 廣告

廢死聯盟強調，這次執行是在欠缺保障與有效法律救濟、未給予合理事前通知下進行，不僅違反《公政公約》第6條生命權保障，也使死刑執行構成酷刑。也凸顯了非常上訴的權力由檢察總長獨佔，使得特別救濟制度不夠完善。

廢死聯盟指出，死刑定讞者長期處於待決狀態，當中被關押最久的是死刑冤案當事人邱和順，今年已邁入第37年，部分死刑犯在監所的處境應已構成待死現象，且今年法務部修惡《執行死刑規則》，使死刑更容易被實際執行，特別救濟不再視為當然可以阻止死刑執行的事由，違反《公政公約》第2條第3項所保障的有效救濟權。同時立法院擴大死刑罪名，更公然背離第36號一般性意見所要求的「朝向廢死不可逆轉」的義務。

廢死聯盟表示，台灣政府正以制度性作為，侵蝕生命權與法治底線，嚴重違反其對國際社會所作的人權承諾，呼籲政府應立即宣布停止死刑執行，並修法使實體法和程序法符合憲法及公約標準。

許多網友在貼文底下留言，主要為負面居多，包括「聯盟成員，要不要一人認領一個，回家照顧」、「殺錯不能回頭，被殺的連選擇的機會都沒有」、「不會講話就閉嘴」、「他們（殺人者）殺人都沒在乎人權了，為什麼還要保他們的人權啊」、「又在集體偽善了」。

更多太報報導

週刊曝辛龍與岳家翻臉內幕 隱瞞劉真塔位、拿契約斷絕往來

張文也訂了「港女箱屍案」旅館！入住時間曝 檢警查「聖誕節第3波攻擊」

不抽菸也可能肺癌！中研院新研究曝運動者、女性要注意這些事