廢死探討「終身監禁不得假釋不殘忍嗎」 網炸鍋：假清高

廢死聯盟才發文探討終身監禁不得假釋，就發生張文犯案。圖為張文在北捷台北車站做案畫面。（圖／翻攝畫面）

張文19日隨機攻擊事件造成社會恐慌，張嫌最終墜樓身亡，共造成4死。傳張文為鄭捷模仿犯，若張嫌接受審判的討論引發網路熱議。有網友指出，廢死日前探討的議題竟是「『終身監禁不得假釋』比較不殘忍嗎？」不少人前往廢死聯盟粉專留言宣洩不滿，直批假清高。

台灣廢死聯盟粉專18日發文，探討「『終身監禁不得假釋』比較不殘忍嗎？」，該文從心理師角度出發，認為：人類作為一個複雜心智、擁有情感，且在社會性連結之下才能活得健康的生物，如果把這樣的生物──無論他做過什麼──放在一個沒有未來、沒有社會連結、沒有基本生命尊嚴的環境中，而且永遠出不來，這件事情本身就是一個酷刑。「生命尊嚴」的剝奪，是不是也是另外一種死刑？

在張文隨機殺人案發生後，該貼文引來近3千則留言，網友表示「未來？只會擔心殺人犯的未來，有沒有想過被害者已經沒有未來了？」、「死的都不是你們的家人，當然說得簡單，一群道貌岸然的人」、「假清高」、「執行死刑不行，連終身監禁也有意見？只會空談理想」

廢死粉專22日轉發國際特赦組織台北分會的貼文「面對艱難時刻，我們更需要溫暖與信任」，網友質疑，「對殺人犯溫暖，卻對受害者和家屬冷酷無情」、「未經他人苦，莫勸他人善」、「假仁假義更助長這世界的惡說的就是你們，除了受害者本人，沒人有資格原諒兇手」。

