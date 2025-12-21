廢死爭議再起 黃國昌嗆大法官：讓台灣實質廢死

台北車站、中山隨機攻擊案震驚全台，雖然主嫌張文犯案後墜樓輕生，但也讓廢死議題再度被拉上檯面。民眾黨主席黃國昌今（21）日出席公民論壇，會前受訪時怒批，讓台灣「實質廢死」是「現在的大法官」，並點名法務部長鄭銘謙在「無期徒刑不得假釋」修正案進度上已延宕一年之久。

黃國昌說，「誰讓台灣實質廢死，不就是這幾位口中自己喊著在捍衛民主憲政的綠色大法官嗎」，他提到憲法訴訟法相關議題，指「現有總額那3個人直接被當空氣，我們5個人就可以做了」，批評「不僅僅是不受新的憲法訴訟法的拘束，也不受舊的憲法訴訟法的拘束，新法也不受拘束、舊法也不受拘束，那他們受什麼拘束」。

談到「無期徒刑不得假釋」修正案進度，黃國昌點名法務部長鄭銘謙，指對方曾說「會在最短時間內提出修正、年底以前提出修正案」，但他質疑「今年年底都已經快過了，東西在哪裡」，並稱自己在立院司法及法制委員會已多次質詢相關議題。

