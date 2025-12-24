廢死聯盟喊「殺錯無法回頭」！作家1句話怒轟

社會中心／張予柔報導



近日台北車站與中山商圈發生一起震撼社會的無差別殺人案件，一名27歲男子張文在犯下隨機攻擊後，隨即墜樓身亡，事件造成多名無辜民眾傷亡，也再次點燃社會對死刑存廢的激烈討論。隨著案情曝光，台灣廢除死刑推動聯盟重申長期立場，以「殺錯，無法回頭」為題發文，強調死刑不可逆、可能冤錯，並呼籲落實兩公約、保障人權。對此，作家「漂浪島嶼」回擊了。





張文隨機殺人…廢死聯盟喊「殺錯無法回頭」！作家怒嗆：被害者的枉死永遠被忽視

廢死聯盟在臉書的發言，作家「漂浪島嶼」在臉書反擊「被害才是錯殺無法回頭」。（圖／翻攝「台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP」臉書）

作家「漂浪島嶼」在臉書公開發文反擊，直言「被害才是錯殺無法回頭」，點出廢死論述在重大隨機殺人事件後，往往將焦點放在加害者可能遭誤判的風險，卻忽略了被害者早已失去生命、再無任何補救可能。他指出，廢死聯盟在貼文中反覆強調「殺錯無法回頭」，但這句話幾乎永遠只出現在「殺人之後的下集」，成為替加害者爭取人權的論述工具；反觀被害者的死亡，卻像是被跳過的「上集」，只留下後續冗長的法律與政策辯論。





張文隨機殺人…廢死聯盟喊「殺錯無法回頭」！作家怒嗆：被害者的枉死永遠被忽視

廢死聯盟在臉書發文表示「殺錯，無法回頭」，引發大批網友撻伐。（圖／翻攝「台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP」臉書）

「漂浪島嶼」進一步質疑，當社會仍沉浸在憤怒與悲痛之中，廢死團體卻同步批評立法院研議「死刑不得假釋」的方向，將焦點拉回政治與制度層面，反而容易激化對立。他指出，死刑議題在台灣長期存在高度民意共識，約八成民眾反對廢死，早已超越政黨分野，甚至試圖以政治操作切割責任，迫使執政者被動表態，結果未必如廢死團體所願。





張文隨機殺人…廢死聯盟喊「殺錯無法回頭」！作家怒嗆：被害者的枉死永遠被忽視

作家直言「殺錯無法回頭」這句話放到枉死英雄身上，反而顯得常貼切。（圖／民視新聞資料照）

他直言，在無差別攻擊中，當凶手「亂刺亂捅」，導致無辜路人倒下、再也回不了家時，「殺錯無法回頭」這句話放到枉死英雄身上，反而顯得常貼切。他認為，所有關於人權的討論，應該從被害者倒下的那一刻開始計算，而不是等到加害者進入審判程序後，才突然被放大檢視。「台灣有很多殺錯無法回頭的人」，他感嘆社會輿論往往聚焦在廢死論述的「下集」，為加害者爭取生存空間，卻鮮少正視那些在事件中被殘酷奪走生命的受害者。

















