廢死聯盟喊「殺錯無法回頭」引爆怒火！作家：用詞非常貼切

社會中心／黃依婷報導

張文犯下隨機殺人案，讓死刑的存廢議題再度浮上檯面。（圖／資料照）

近日台北車站與中山商圈發生無差別殺人案，犯人27歲男子張文作案完畢後墜樓身亡，讓死刑的存廢議題再度浮上檯面，台灣廢除死刑推動聯盟也再度強調立場「殺錯，無法回頭」，再度點燃民眾怒火。對此，作家「漂浪島嶼」也回擊「被害才是錯殺無法回頭」。

「漂浪島嶼」發文，廢死聯盟在無差別攻擊事件後，發出最新貼文「殺錯無法回頭」，說明死刑不得假釋、落實兩公約保障人權等等，對於廢死團體，殺錯無法回頭，永遠是殺人之後的下集，爭取加害者的人權。但是對於被害者的枉死，永遠是被忽視的上集，死了就死了，剩下就是廢死爭辯罪犯逃死的訴訟過程。

「漂浪島嶼」提到，更諷刺是，在此全國憤怒時刻，強調立院計畫通過死刑不得假釋，讓人們憤怒立院濫行立法，卻沒想到死刑議題，全國八成反廢死，切割政黨早已無效，甚至硬要政治操作，只是引火到政府身上，逼著做出死刑表態，結果未必如意。

「漂浪島嶼」表示，當一陣亂刺亂捅，無辜路人枉死街頭，殺錯無法回頭，放到枉死英雄新聞，用詞非常貼切，一群被錯殺無法回家的人，所有人權爭辯，應該從倒下那刻開始算起，不是廢死審判才是人權起點，「台灣有很多殺錯無法回頭之人，常常聚焦下集廢死求生，卻不見上集虐殺慘死，甚至被害成為廢死的背景，展現強勢廢死的慈善光影」，他也有感而發「廢死能讓錯殺修法回頭，被害才是錯殺無法回頭」。

