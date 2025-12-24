廢死聯盟喊「殺錯無法回頭」犯眾怒 作家：人權爭辯從倒下那刻算起

台北捷運北車站、中山站商圈19日發生隨機殺人案，造成多人死傷，死刑存廢議題也再度浮上檯面，不過廢死聯盟昨（23）日呼籲停止死刑執行，並提到「殺錯，無法回頭」，引來批評聲浪。作家「漂浪島嶼」認為，所有人權爭辯，應該從倒下那刻開始算起，不是廢死審判才是人權起點。

廢死聯盟在無差別攻擊事件後，發出最新貼文「殺錯無法回頭」，說明死刑不得假釋、落實兩公約保障人權等，引爆民眾怒火。「漂浪島嶼」今在臉書指出，對於廢死團體稱「殺錯無法回頭」，永遠是殺人之後的下集，爭取加害者的人權，但是對於被害者的枉死，永遠是被忽視的上集，死了就死了，剩下就是廢死爭辯罪犯逃死的訴訟過程。

「漂浪島嶼」進一步指出，當全國憤怒時刻，廢死聯盟強調立院計畫通過死刑不得假釋，讓人們憤怒立院濫行立法，卻沒想到死刑議題，全國八成反廢死，切割政黨早已無效，甚至硬要政治操作，只是引火到政府身上，逼著做出死刑表態，結果未必如意。

「漂浪島嶼」認為，所有人權爭辯，應該從倒下那刻開始算起，不是廢死審判才是人權起點。

廢死聯盟昨發文稱台灣政府正以制度性作為，侵蝕生命權與法治底線，嚴重違反其對國際社會所作的人權承諾，更呼籲政府應立即宣布停止死刑執行，並修法使實體法和程序法符合憲法及公約標準，強調「殺錯，無法回頭」。

