廢死聯盟喊「殺錯無法回頭」 網氣炸：無辜的人連回頭機會都沒有

台北捷運中山站外事發地點，現場佈滿鮮花，警員也輪班站崗警戒。（圖／黃耀徵攝）

27歲男子張文19日在北捷台北車站及中山商圈犯案，持汽油彈、煙霧彈及長刀隨機殺人，造成4死（含張文）11傷悲劇，全台各地還陸續出現模仿案，引發社會高度關注，也讓死刑議題再次掀起討論。台灣廢死聯盟昨天（23日）最新貼文就提及「人權保障怠惰」、「殺錯，無法回頭」，讓大批網友氣喊「那無辜被殺的民眾，連回頭的機會都沒有」、「剝奪別人未來的人，沒資格談未來」。

台灣廢死聯盟在臉書粉專發文，針對「兩公約第四次國際審查平行報告發布記者會暨公開討論會」發布聲明，表示本次報告彙整項人權議題，指向3個核心制度問題：現行法律與政策是否足以保障人權、特別是最脆弱群體的權利；台灣是否具備有效的人權監督機制；以及當立法或行政權違背憲法與人權公約精神時，是否存在可信賴的裁判機制。

廣告 廣告

台灣廢死聯盟說到，立法、行政、監察與司法部門應充分發揮制衡功能，但立法院未建立有效人權把關機制，甚至大幅刪減政府預算，影響多項人權政策推動；行政部門提出「終身監禁不適用假釋」修法草案，未經人權影響評估即送出，被指出涉及違反《公政公約》多項條文。

台灣廢死聯盟指出，國家人權委員會長期偏重個案處理，未建立系統性人權監測與政策建議能力；就連憲法法庭也曾因政治干預而長期停擺，「台灣民主與人權保障制度仍然脆弱，政府各部門必須正視問題並負起義務與責任。」

在死刑議題上，台灣廢死聯盟認為，在113憲判字第8號判決後，政府未依判決意旨嚴格限縮死刑，反而在今年1月執行黃麟凱，「是違憲且違反國際人權法的重大倒退！這次執行是在欠缺保障與有效法律救濟、未給予合理事前通知下進行，不僅違反《公政公約》第6條生命權保障，也使死刑執行構成酷刑。也凸顯了非常上訴的權力由檢察總長獨佔，使得特別救濟制度不夠完善。」

台灣廢死聯盟直言，死刑定讞者長期處於待決狀態，部分死刑犯在監所已構成待死現象，今年法務部修惡《執行死刑規則》，讓死刑更容易被實際執行，特別救濟不再視為當然可以阻止死刑執行的事由，這違反了《公政公約》第2條第3項所保障的有效救濟權，且立法院擴大死刑罪名，更公然背離第36號一般性意見所要求的「朝向廢死不可逆轉」的義務。

台灣廢死聯盟強調，現在政府正以制度性作為，侵蝕生命權與法治底線，嚴重違反了對國際社會所作的人權承諾，「我們呼籲政府應立即宣布停止死刑執行，並修法使實體法和程序法符合憲法及公約標準。」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「都什麼時候了，還在為死刑犯講話」、「又在集體偽善了」、「聯盟成員，要不要一人認領一個，回家照顧」、「還殺錯耶？這些人本來就要為自己犯的錯，而買單，他們殺人都沒在乎人權了，為什麼還要保他們的人權啊」、「殺錯不能回頭，被殺的連選擇的機會都沒有」、「所以被殺的人權在哪裡？廢死是避免枉死，可是有些人並不適用，因為他是現行犯」、「不要一直發廢文，因為不用死刑，只會讓加害者覺得犯罪無所謂，試問被害人多無辜，為何要無緣無故被殺？還是你們有誰要體驗被害者家屬的心情才能有所體悟」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

張文墜樓亡純屬意外！警方曝他已計畫第3、4波攻擊

電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招

電燈泡變男主2／起底夏宇禾勾纏的人夫 竟是望族富三代