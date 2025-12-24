廢死聯盟喊「殺錯無法回頭」遭灌爆！執行長說話了 以16字洩心聲

生活中心／林昀萱報導

台北街頭發生隨機攻擊事件，讓死刑存廢議題再次受到關注。（圖／翻攝畫面）

19日捷運台北車站及中山站發生無差別攻擊引發全台震驚，27歲嫌犯張文犯案後畏罪墜樓身亡，造成4死11傷。這起事件引起社會，也讓死刑存廢議題再次受到關注，連日來廢死聯盟社群發文遭到網友灌爆，執行長林欣怡近日也在臉書分享16字道盡心聲。

隨機攻擊案發生後，許多網友湧入廢死聯盟18日一篇談論「終身監禁不得假釋」的文章留言。這篇貼文引述諮商心理師郝柏瑋說法，進一步探討「生命權的剝奪是死刑，那麼『生命尊嚴』的剝奪，是不是也是另外一種死刑？」文中指出，人類作為一個複雜心智、擁有情感，且在社會性連結之下才能活得健康的生物，如果把這樣的生物，無論他做過什麼，放在一個沒有未來、沒有社會連結、沒有基本生命尊嚴的環境中，而且永遠出不來，這件事情本身就是一個酷刑。之後廢死聯盟再次發文強調立場「殺錯，無法回頭」，也被網友湧入灌爆。

網友怒斥：「未來？只會擔心殺人犯的未來，有沒有想過被害者已經沒有未來了？怎麼不去擔心受害者以及被害家屬的未來啊？」「今天死你的家人 朋友試看看啊？站著說話不腰疼就是在講你們」、「北捷隨機砍人砍你家人也廢死嗎？支持他砍死你家人嗎？」「怎麼不想想受害者、對受害者家屬被剝奪的未來，這對受害者就不殘忍，對受害者家屬就不殘忍。

廢死聯盟執行長林欣怡分享國際特赦組織台灣分會發文傳達心聲。（圖／國際特赦組織 台灣分會臉書）

廢死聯盟執行長林欣怡22日也在臉書分享國際特赦組織台灣分會的貼文，以「面對艱難時刻，我們更需要溫暖與信任」傳達心聲。貼文中指出，在此刻溫暖與信任比以往更加重要，「讓我們攜手守護公共空間，並向受影響者傳遞最真誠的關懷與力量。」

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

