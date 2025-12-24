廢死聯盟喊「殺錯，無法回頭」 藍議員踢館嗆：你教教我

台北車站及中山商圈無差別殺傷人案震驚全台，使得死刑存廢議題近期備受討論，在昨（23）日，廢死聯盟發文呼籲停止死刑執行，並提到「殺錯，無法回頭」，引發眾怒，對此，國民黨台北市議員楊植斗也在相關貼文留言，嗆問大家都看到、監視器也拍到，自己也承認殺人的犯人「要怎樣殺錯」。

廢死聯盟23日在臉書發文，針對「兩公約第四次國際審查平行報告發布記者會暨公開討論會」發布聲明，其中在死刑部分，廢死聯盟指出，113憲判字第8號判決後，政府非但未依判決意旨嚴格限縮死刑，反而暌違近5年在今年1月執行黃麟凱，這是違憲且違反國際人權法的重大倒退。

廢死聯盟喊話，台灣政府正以制度性作為，侵蝕生命權與法治底線，嚴重違反其對國際社會所作的人權承諾，因此呼籲政府，應立即宣布停止死刑執行，並修法使實體法和程序法符合憲法及公約標準。

許多網友也在廢死聯盟的貼文留言，但大多內容為負面，包括「聯盟成員，要不要一人認領一個，回家照顧」、「奇文共賞」、「又在集體偽善了」、「被殺也無法回頭，甚至沒有選擇的權利」、「殺錯不能回頭，被殺的連選擇的機會都沒有」。而楊植斗也留言質問廢死聯盟，像犯下2014年北捷隨機殺人案的兇嫌鄭捷一樣，大家都看到、監視器也拍到，就連自己也承認殺人的犯人，「你教教我，要怎樣殺錯」。

