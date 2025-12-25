廢死聯盟執行長轉發「需要溫暖信任」 蘇一峰轟又在講幹話

台北車站及中山商圈無差別殺人案震驚全台，使得死刑存廢議題近期備受討論，廢死聯盟23日發文呼籲停止死刑執行，並提到「殺錯，無法回頭」，廢死聯盟執行長林欣怡近日也在臉書分享國際特赦組織台灣分會「面對艱難時刻，我們更需要溫暖與信任」的貼文。對此，時常評論時事的名醫蘇一峰砲轟，廢死聯盟「又在講幹話」。

廢死聯盟23日在臉書發文，針對「兩公約第四次國際審查平行報告發布記者會暨公開討論會」發布聲明，其中在死刑部分，廢死聯盟指出，113憲判字第8號判決後，政府非但未依判決意旨嚴格限縮死刑，反而暌違近5年在今年1月執行黃麟凱，這是違憲且違反國際人權法的重大倒退。

廢死聯盟喊話，台灣政府正以制度性作為，侵蝕生命權與法治底線，嚴重違反其對國際社會所作的人權承諾，因此呼籲政府，應立即宣布停止死刑執行，並修法使實體法和程序法符合憲法及公約標準。另外，林欣怡近日也在臉書分享國際特赦組織台灣分會「面對艱難時刻，我們更需要溫暖與信任」的貼文。

而針對「面對艱難時刻，我們更需要溫暖與信任」的貼文，蘇一峰今（25）日在臉書發文表示，廢死聯盟「又在講幹話」，現在不就是兇手破壞社會的溫暖和信任嗎？他嗆問，大家在誠品逛街，在捷運走路，在馬路上騎車回家，本來可以普通自在的生活，不就是殺人兇手奪走社會的溫暖和信任嗎？

