廢死聯盟批終身監禁不得假釋「操弄恐懼」！司改會也挺 引社會論戰

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

台灣近來發生數起重大刑案，引發社會對重刑制度的高度關注。不過廢死聯盟近日甚至針對「終身監禁不得假釋」提出質疑，也引用前行政院政務委員羅秉成的文章指相關修法討論是在操弄情緒，司改會也公開力挺，直言相關修法是越修正越退步，刑事政策大量朝向中國，甚至是告訴世界「我們跟中國是同一國」，相關說法隨即引發外界熱議。

台灣近來發生數起重大刑案，引發社會對重刑制度的高度關注。（圖／資料照）

廢死聯盟指出，終身監禁不得假釋多半是已廢除死刑國家的替代方案，但台灣目前仍保有死刑制度，卻同時推動相關修法，質疑其合理性。聯盟也提到，台灣在2006年已修法將無期徒刑申請假釋門檻提高至25年，修法後至今，並無收容人符合新制假釋條件，認為此時再推動新制度，無助於解決實際問題。

司改會則進一步說明，符合假釋申請門檻不等於一定能獲准假釋，但錯誤資訊讓社會產生「假釋很容易」的印象，加深不安。司改會更引用前大法官許玉秀的說法，認為人不該受無期徒刑不得假釋這種酷刑，不把人當人看，踐踏尊嚴。

司改會指出，依現行法律，第一批適用新制、符合無期徒刑假釋門檻的受刑人，最快要到2031年才可能申請假釋，但政府與立委未清楚對社會說明現行刑罰與假釋制度現況，也未具體說明新增終身監禁制度的目的與效果，呼籲行政部門不該將修法作為政治表演，應回歸專業，理性討論並從事實層面與各界展開對話。

網友對此紛紛留言，「立論邏輯及推論蠻滑坡的」、「這什麼垃圾對比法？」、「無期徒刑本來就該終身監禁」、「你能坐在那邊微笑著大談闊論，是因為你不是受害者跟家屬」、「不要死刑，又不要不得假釋的無期徒刑，對殺人兇手真是太棒了！」

