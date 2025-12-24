廢死聯盟提《兩公約》 蔡正元轟：另一種電信詐欺犯

台北車站及中山商圈無差別殺傷人案震驚全台，使得死刑存廢議題近期備受討論，在昨（23）日，廢死聯盟發文呼籲停止死刑執行，並提到「殺錯，無法回頭」，相關貼文湧入大批網友留言，怒轟「要不要一人認領一個，回家照顧」、「不會講話就閉嘴」。對此，國民黨前立委蔡正元指出，美、日、星等國都是《兩公約》締約國，但依然有在執行死刑，因此他直言，拿《兩公約》來解釋台灣一定要廢除死刑，可說是「另一種電信詐欺犯」。

廢死聯盟23日在臉書發文，針對「兩公約第四次國際審查平行報告發布記者會暨公開討論會」發布聲明，其中在死刑部分，廢死聯盟指出，113憲判字第8號判決後，政府非但未依判決意旨嚴格限縮死刑，反而暌違近5年在今年1月執行黃麟凱，這是違憲且違反國際人權法的重大倒退。

廣告 廣告

廢死聯盟喊話，台灣政府正以制度性作為，侵蝕生命權與法治底線，嚴重違反其對國際社會所作的人權承諾，因此呼籲政府，應立即宣布停止死刑執行，並修法使實體法和程序法符合憲法及公約標準。許多網友也在廢死聯盟的貼文留言，但大多內容為負面，包括「聯盟成員，要不要一人認領一個，回家照顧」、「奇文共賞」、「又在集體偽善了」、「被殺也無法回頭，甚至沒有選擇的權利」、「殺錯不能回頭，被殺的連選擇的機會都沒有」。

蔡正元今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，廢死聯盟的理論來自歐洲、《兩公約》，但美國、日本，以及新加坡，雖然都是《兩公約》的締約國，卻還是有在執行死刑，如在今年6月，日本就處決了1名死刑犯。他除了反問，用《兩公約》壓迫台灣人民有道理嗎，也直言，拿《兩公約》來解釋台灣一定要廢除死刑，可說是「另一種電信詐欺犯」。

【看原文連結】