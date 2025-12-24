廢死聯盟最新聲明：殺錯無法回頭！網氣哭：被害人活該被砍？

社會中心／周希雯報導

北捷台北車站、中山商圈19日發生恐怖襲擊案，27歲嫌犯張文持刀一路隨機砍殺、導致3人魂斷刀下，最終在警方圍捕下墜樓身亡。該悲劇不僅令無數家庭破碎，民眾在悲憤交織之際，也不免回頭探討起死刑議題；其中台灣廢除死刑推動聯盟昨（23日）發出最新聲明，質疑政府對人權保障的怠惰，更喊話「殺錯，無法回頭」，結果留言區再度被網友們灌爆，「那被害人活該被殺嗎？」

廢死聯盟自事發後，只轉發重大事件發生後的自我關照，喊話「面對艱難時刻，我們更需要溫暖與信任」。直到昨（23日）針對「兩公約第四次國際審查平行報告」發布聲明，其中在死刑的部分，聯盟質疑政府未依判決意旨嚴格限縮死刑，反而暌違近五年執行黃麟凱，「這是違憲且違反國際人權法的重大倒退」、「使死刑執行構成酷刑」，同時點名被關押37年的死刑冤案當事人邱和順，直言「死刑定讞者長期處於待決狀態，部分死刑犯在監所的處境應已構成待死現象」。

廢死聯盟批評，法務部今年修《執行死刑規則》，「使死刑更容易被實際執行」，因此特別喊話「殺錯，無法回頭」。聯盟也質疑，台灣政府正以制度性作為，侵蝕生命權與法治底線，嚴重違反其對國際社會所作的人權承諾，「我們呼籲政府應立即宣布停止死刑執行，並修法使實體法和程序法符合憲法及公約標準」、「台灣民主與人權保障制度仍然脆弱，政府各部門必須正視問題並負起義務與責任」。

然而貼文一出，瞬間被超過2000名網友灌爆，不少網友怒批，「殺錯不能回頭，被殺的連選擇的機會都沒有」、「真的氣到想哭，家屬和被害人到底做錯什麼了」、「不是被害者的家屬，沒有資格喊廢除死刑」、「一天到晚偽善給凶手機會，我就問，誰給被害人機會」、「聯盟成員，要不要一人認領一個，回家照顧」、「根本是偽善組織」、「當他們殺人的時候，就不是人了，哪裡來的人權」、「自以為清高的正義」、「受傷跟死掉的就活該被嫌犯砍嗎」、「剝奪別人未來的人，沒資格談未來」、「所以被殺的人權在哪裡？廢死是避免枉死，可是有些人並不適用，因為他是現行犯」。



