廢死聯盟最新貼文喊「殺錯，無法回頭」 網炸鍋灌爆了

台北車站及中山商圈無差別殺傷人案震驚全台，使得死刑存廢議題近期備受討論。而在今（23）日，廢死臉盟發文呼籲停止死刑執行，並提到「殺錯，無法回頭」，相關貼文湧入大批網友留言，怒轟「要不要一人認領一個，回家照顧」、「不會講話就閉嘴」。

廢死聯盟今天在臉書發文，針對「兩公約第四次國際審查平行報告發布記者會暨公開討論會」發布聲明，其中在死刑部分，廢死聯盟指出，113憲判字第8號判決後，政府非但未依判決意旨嚴格限縮死刑，反而暌違近5年在今年1月執行黃麟凱，這是違憲且違反國際人權法的重大倒退。這次執行是在欠缺保障與有效法律救濟、未給予合理事前通知下進行，不僅違反《公政公約》第6條生命權保障，也使死刑執行構成酷刑，凸顯非常上訴的權力由檢察總長獨佔，使得特別救濟制度不夠完善。

廣告 廣告

​

廢死聯盟提到，死刑定讞者長期處於待決狀態，當中被關押最久的是死刑冤案當事人邱和順，今年已邁入第37年，部分死刑犯在監所的處境應已構成待死現象，且今年法務部修惡《執行死刑規則》，使死刑更容易被實際執行，特別救濟不再視為當然可以阻止死刑執行的事由，違反《公政公約》第2條第3項所保障的有效救濟權，立法院擴大死刑罪名，更公然背離第36號一般性意見所要求的「朝向廢死不可逆轉」的義務。

​

廢死聯盟喊話，台灣政府正以制度性作為，侵蝕生命權與法治底線，嚴重違反其對國際社會所作的人權承諾，因此呼籲政府，應立即宣布停止死刑執行，並修法使實體法和程序法符合憲法及公約標準。許多網友也在相關貼文留言，但大多內容為負面，包括「聯盟成員，要不要一人認領一個，回家照顧」、「奇文共賞」、「又在集體偽善了」、「被殺也無法回頭，甚至沒有選擇的權利」、「殺錯不能回頭，被殺的連選擇的機會都沒有」、「真的有夠廢」、「不會講話就閉嘴」。

【看原文連結】