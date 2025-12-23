廢死聯盟最新貼文「殺錯無法回頭」網怒灌爆留言區

台灣廢死聯盟最新貼文強調「殺錯，無法回頭」，遭網友留言灌爆。（圖／翻攝自台灣廢死聯盟臉書）





北市發生隨機殺人事件，不僅引發社會恐慌，也讓死刑存廢問題再度引發討論。台灣廢死聯盟今（23）日最新貼文強調「殺錯，無法回頭」，再度引爆多數網友怒火，在留言區怒喊：「被殺也無法回頭，甚至沒有選擇的權利」，直言廢死根本是「自以為清高的正義」。

廢死聯盟：殺錯，無法回頭

台灣廢死聯盟將議題指向核心制度失靈，憲政分權制衡功能不彰，透過民間平行報告，指出台灣人權保障面臨系統性危機，立法、行政、監察與司法四權並未發揮應有的制衡與把關功能。立法院未建置有效監督機制並刪減預算，行政部門未經人權評估即推動「終身監禁不適用假釋」等爭議修法，國家人權委員會缺乏系統性監測能力，而憲法法庭亦受政治干擾。整體而言，政府未能建立可信賴的裁判與監督機制，導致脆弱群體的權利保障陷入空窗，民主憲政發展令人憂心。

廢死聯盟認為在死刑議題上，政府作為與釋憲意旨背道而馳。法務部修惡《執行死刑規則》並執行死刑（如黃麟凱案），立法院擴大死刑罪名，皆顯示剝奪了被告的有效救濟權與正當法律程序，公然違反《公政公約》及廢死公約義務。加上死刑犯（如邱和順）長期處於待死現象形同酷刑，廢死聯盟嚴厲批評此為法治與人權的重大倒退，呼籲政府應立即停止執行死刑，並修正實體與程序法以符合國際標準。

網怒吼：被殺也無法回頭，甚至沒有選擇的權利

廢死聯盟此番言論，風頭浪尖上再度引發網友怒火，灌爆貼文留言區：「那些被殺人犯殺掉的人是活錯了？」、「如果你家人被砍死，還要廢死嗎」、「還殺錯耶！這些人本來就要為自己犯的錯，而買單，他們殺人都沒在乎人權了，為什麼還要保他們的人權啊」、「被殺也無法回頭，甚至沒有選擇的權利」、「自以為清高的正義」、「殺人有人權？那被殺的人權是什麼？」

王世堅昔轟廢死「假仁假義」

事實上，立委王世堅針對廢死議題也多次表達強硬立場，他曾重話批評廢死主張是「假仁假義、欺世盜名」，甚至是集體的虛偽。王世堅指出，每年國家還要編列高達12億元的經費，聘請律師為這些加害人與凶手辯護，這種做法讓他感到莫名其妙。他強烈主張殺人償命是千古不變的定律，並認為法律應該優先保障善良百姓的生命安全，而不是過度保護剝奪他人生命的罪犯。

