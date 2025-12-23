廢死聯盟發文喊「殺錯無法回頭」遭灌爆 網怒吼：被殺的連選擇機會都沒有

廢死聯盟發文喊「殺錯無法回頭」遭灌爆。（翻攝自廢死聯盟臉書）

27歲張文日前在北捷犯下震驚全台的隨機砍人案後墜樓身亡，就在民眾仍處於悲憤交加的情緒之時，廢死聯盟今（23）日發文強調「殺錯，無法回頭」，該篇文也引起民眾怒轟，「殺錯不能回頭，被殺的連選擇的機會都沒有」。

廢死聯盟指出，死刑在113憲判字第8號判決後，政府非但未依判決意旨嚴格限縮死刑，反而暌違近5年在今年1月執行黃麟凱，這是違憲且違反國際人權法的重大倒退。這次執行是在欠缺保障與有效法律救濟、未給予合理事前通知下進行，不僅違反《公政公約》第6條生命權保障，也使死刑執行構成酷刑。也凸顯了非常上訴的權力由檢察總長獨佔，使得特別救濟制度不夠完善。

廣告 廣告

廢死聯盟表示，死刑定讞者長期處於待決狀態，當中被關押最久的是死刑冤案當事人邱和順，今年已邁入第37年，部分死刑犯在監所的處境應已構成待死現象。

​廢死聯盟還說，今年法務部修惡《執行死刑規則》，使死刑更容易被實際執行，特別救濟不再視為當然可以阻止死刑執行的事由，違反《公政公約》第2條第3項所保障的有效救濟權。同時立法院擴大死刑罪名，更公然背離第36號一般性意見所要求的「朝向廢死不可逆轉」的義務。

​廢死聯盟表示，台灣政府正以制度性作為，侵蝕生命權與法治底線，嚴重違反其對國際社會所作的人權承諾。我們呼籲政府應立即宣布停止死刑執行，並修法使實體法和程序法符合憲法及公約標準。

不過現在處於敏感時刻，因此，該篇文一出後，網友紛紛怒轟，「殺錯不能回頭，被殺的連選擇的機會都沒有」「拜託都幾歲的人了，智商卻還是小屁孩一樣，成天無理取鬧地為死刑犯爭求活路」「聯盟成員，要不要1人認領1個，回家照顧」「被殺也無法回頭，甚至沒有選擇的權利」「所以被殺的人權在哪裡」？

更多鏡週刊報導

韌性會議談張文隨機攻擊案 賴清德「盼以此為鑑」：檢討建立制度提升應變能力

展現大愛！兒因擋刀喪命 余家昶母親「不怨張文」：跟他父母沒有關係

流感罕見12月低點！上週增16重症、6死 60歲女「反覆發燒」搶救3週過世