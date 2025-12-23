廢死聯盟發文「殺錯，無法回頭」 網灌爆怒嗆：社會亂源！

日前捷運台北車站、中山站發生隨機殺人事件震驚社會，死刑存廢議題也再度引發討論。「廢死聯盟」23日發文呼籲停止死刑執行，並提到「殺錯，無法回頭」，引來大批網友留言抨擊。

捷運台北車站、中山商圈於12月19日發生隨機殺人事件，引發社會高度關注。（資料照／翻攝畫面）

廢死聯盟發文表示，依憲法權力分立要求，立法、行政、監察與司法部門應充分發揮制衡功能，但自上次國際審查4年過去，整體發展令人憂心。立法院未建立有效人權把關機制，甚至大幅刪減中央政府預算，影響多項人權政策推動；行政部門提出的「終身監禁不適用假釋」修法草案，未經人權影響評估即送出，亦被指出涉及違反《公政公約》多項條文，引發民間高度質疑。

廣告 廣告

廢死聯盟指出，國家人權委員會長期偏重個案處理，尚未建立系統性人權監測與政策建議能力；作為人權保障最後防線的憲法法庭，也曾因政治干預而長期停擺。台灣民主與人權保障制度仍然脆弱，政府各部門必須正視問題並負起義務與責任。

張文於19日在台北車站及中山商圈隨機襲擊路人，造成4人死亡（含嫌犯）及11人受傷，事件震驚了全台灣及國際社會。（資料圖／中天新聞）

犯死聯盟提到，在113憲判字第8號判決後，政府非但未依判決意旨嚴格限縮死刑，反而暌違近五年在今年1月執行黃麟凱，這是違憲且違反國際人權法的重大倒退。這次執行是在欠缺保障與有效法律救濟、未給予合理事前通知下進行，不僅違反《公政公約》第6條生命權保障，也使死刑執行構成酷刑。也凸顯了非常上訴的權力由檢察總長獨佔，使得特別救濟制度不夠完善。此外，死刑定讞者長期處於待決狀態，當中被關押最久的是死刑冤案當事人邱和順，今年已邁入第37年，部分死刑犯在監所的處境應已構成待死現象。

廢死聯盟認為，今年法務部修惡《執行死刑規則》，使死刑更容易被實際執行，特別救濟不再視為當然可以阻止死刑執行的事由，違反《公政公約》第2條第3項所保障的有效救濟權。同時立法院擴大死刑罪名，更公然背離第36號一般性意見所要求的「朝向廢死不可逆轉」的義務。政府正以制度性作為，侵蝕生命權與法治底線，嚴重違反其對國際社會所作的人權承諾。我們呼籲政府應立即宣布停止死刑執行，並修法使實體法和程序法符合憲法及公約標準。

廢死聯盟發文引發網友強烈不滿。（圖／翻攝廢死聯盟臉書）

許多網友紛紛湧入廢死聯盟粉專留言痛批，「聯盟成員，要不要一人認領一個，回家照顧」、「還在發廢文？？？內政部每天在抓那些有的沒有的，最應該抓的就是這群一直散播屁話的人，社會亂源」、「所以被殺的人權在哪裡？？？？廢死是避免枉死，可是有些人並不適用，因為他是現行犯」、「被殺也無法回頭，甚至沒有選擇的權利」、「你們這個聯盟就是社會的亂源」、「之前是怕冤獄，但現在很多是現行犯耶」。

延伸閱讀

若游盈隆掌中選會 作家曝首要問題：主持民調機構身份是否適宜？

影/游盈隆獲提名中選會主委 王鴻薇：國民黨不為反對而反對

政院提名游盈隆任中選會主委爆雜音 民進黨團表態了！