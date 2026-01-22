廢死聯盟稱「終身監禁不得假釋」操弄情緒 作家諷：應更名雙廢聯盟

廢死聯盟昨（21）日評論「終身監禁不得假釋」，稱除了操弄情緒，終身監禁不得假釋還會帶來許多弊端，如監所超收、監所管理員的崩潰，甚至壓縮到其他自由刑收容人的教化與矯正資源等。對此，作家「漂浪島嶼」諷刺，廢死聯盟更名「廢死暨廢無期雙廢聯盟」，這樣比較能清楚呈現，不能死和不能關到死的完整訴求。

廢死聯盟昨天在臉書發文表示，「終身監禁不得假釋」通常用來作為無死刑國家可能會選擇的替代方案，但台灣沒有廢除死刑，為什麼突然要有這一波討論與戰場？廢死聯盟指出，2025年藍白立委、行政院相繼提出各自針對「終身監禁不得假釋」的版本，然而台灣2006年才修正刑法，拉高無期徒刑申請假釋的門檻至25年，修法後至今沒有收容人符合這個條件，這些所謂的討論與擔憂，完全奠基在一個還沒發生的平行時空下，所產生的幻想。

廣告 廣告

廢死聯盟直言，除了操弄情緒外，「終身監禁不得假釋」還會帶來許多恐怕未曾想過的弊端，包含監所的超收、監所管理員的崩潰，甚至壓縮到其他自由刑收容人的教化與矯正資源。

「漂浪島嶼」今天在臉書發文表示，建議廢死聯盟更名「廢死暨廢無期雙廢聯盟」，這樣比較能清楚呈現不能死和不能關到死的完整訴求。過去為了解決廢死爭議，撫平強烈民意反對，廢死聯盟曾提出死刑替代說帖，內容舉國外廢死替代方案，其中就有無期不得假釋的選項，現今走向變相廢死，死刑難以執行，民眾要求不判死刑，無期徒刑不得假釋，廢死聯盟指出無期徒刑是另一種死刑，要求無期徒刑不能終身監禁，如同進一步廢除無期徒刑。

「漂浪島嶼」諷刺，先求廢死，再求不能無期徒刑，廢死聯盟成為雙廢聯盟，幫助殘殺罪犯一路寬容過關，更彰顯被殺算活該，被害只剩作為原諒和解的仁慈展現，反而不同意雙廢，就是支持死刑和關到死的冷血殺人犯。他質問，廢除死刑和無期徒刑，司法難服民心，最後就像民進黨立委王世堅所言，如果政府不能幫忙維護被害人的公道，大家人手一槍、一刀自己去討回來，可以這樣嗎？

【看原文連結】