廢死聯盟粉專被網友灌爆！執行長「2貼文」16字揭心聲

社會中心／饒婉馨報導

台北車站與中山商圈19日發生隨機攻擊慘案，嫌犯張文隨即墜樓身亡，造成多人傷亡，不只震撼社會治安，也讓死刑存廢議題再度被熱議，廢死聯盟粉專連日遭憤怒網友留言灌爆。對此，執行長林欣怡分享16字心聲，卻再度引發輿論砲轟，讓廢死爭議陷入新一輪的對立。





廢死聯盟喊「殺錯無法回頭」掀論戰！執行長林欣怡16字曝心聲PO兩篇文

廢死聯盟執行長林欣怡曝16字心聲，網怒斥「被殺的人權在哪裡」。（圖／翻攝自臉書粉專《台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP》）

北市19日晚間發生隨機攻擊案，嫌犯張文犯案後墜樓身亡，整起事件共釀4死11傷，造成社會恐慌的同時，死刑存廢爭議又再度掀起一波熱議。許多網友湧進廢死聯盟粉專18日所發出的貼文，該文圍繞「『終身監禁不得假釋』比較不殘忍嗎？心理師視角下的生命囚徒」，引述心理師郝柏瑋的說詞指出，把人放在一個沒有未來、沒有社會連結、沒有基本生命尊嚴的環境中，而且永遠出不來，這件事情本身就是一個酷刑。然而，廢死聯盟執行長林欣怡22日在臉書分享國際特赦組織台灣分會的貼文，寫下「面對艱難時刻，我們更需要溫暖與信任」，文末更指出「讓我們攜手守護公共空間，並向受影響者傳遞最真誠的關懷與力量」，粉專隔（23）日還發出新貼文強調「殺錯，無法回頭」，徹底點燃網友怒火，兩則貼文迄今共累計4千6百多則留言。

廣告 廣告





廢死聯盟喊「殺錯無法回頭」掀論戰！執行長林欣怡16字曝心聲PO兩篇文

網友對廢死聯盟發出的貼文內容相當不滿，直言廢死聯盟最沒資格說這些。（圖／翻攝自臉書粉專《台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP》）

許多網友對此痛斥，「殺錯不能回頭，被殺的連選擇的機會都沒有」、「殺人有人權？那被殺的人權是什麼？」、「所以被殺的人權在哪裡？廢死是避免枉死，可是有些人並不適用，因為他是現行犯」、「之前是怕冤獄，但現在很多是現行犯耶」、「這些孩子何其無辜呢」；還有人引述王世堅先前對於廢死的發言，「假仁假義，欺世盜民」、「殺人償命，千古不變的道理！要懺悔就執行完死刑在到陰曹地府去好好懺悔，堅決反對廢除死刑」。







《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：張文砍人「廢死聯盟」臉書湧5000留言灌爆！執行長「洩16字心聲」再掀網路筆戰

更多民視新聞報導

「終身監禁不得假釋不殘忍嗎」網怒！廢死粉專遭灌爆

紅燈看手機遭罰3千！法官舉1點「撤銷裁罰」糾正警

中山站「男子隨機砍人」！民眾「狂奔躲倉庫」曝光…

