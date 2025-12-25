廢死聯盟臉書被灌爆！執行長林欣怡爭議言論遭挖 16字洩心聲

27歲張文在北市鬧區無差別殺人，隨後墜樓身亡，整起案件共釀4死11傷，事發之後，不少網友紛紛湧入廢死聯盟的臉書群起痛罵，其執行長林欣怡過往言論也遭挖出，如今又在臉書轉發一篇貼文，以16字道出自己的心聲。

捷運中山站前擺滿民眾買來的鮮花，悼念遭張文殺死的亡者。（圖／高珞曦攝）

廢死聯盟長年支持廢除死刑，其臉書粉專18日發布一篇貼文，引用諮商心理師郝柏瑋的說法，探討「生命權的剝奪是死刑，那麼『生命尊嚴』的剝奪，是不是也是另外一種死刑？」貼文發布後隔天便爆出張文殺人事件，不少網友紛紛湧入粉專留言：「只會擔憂殺人犯未來，有沒有想過被害者連你們口中的未來都沒了」、「怎麼不想想受害者、對受害者家屬被剝奪的未來，這對受害者就不殘忍，對受害者家屬就不殘忍」、「要是張文沒死，不知道會被你們罩多久」。

面對外界一面倒的聲浪，廢死聯盟執行長林欣怡在個人臉書轉貼國際特赦組織台灣分會的貼文，以「面對艱難時刻，我們更需要溫暖與信任」道出自己的心聲。

值得一提的是，2018年6月「小燈泡案」進行最後言詞辯論程序，父親劉大經表態要求法官判處兇手王景玉死刑，當時林欣怡在臉書發文，表示自己常被問到「如果妳的親人被殺，妳還會支持廢死嗎」，隨後坦言「我真的不知道」，只希望自己不會遇上這種事情，如今這段話再次被挖出，有網友就感嘆：「這個問題回答不知道，那堅持什麼？」

