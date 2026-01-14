廢死聯盟3點回應反廢死大遊行 網留言開嗆

愷愷案持續延燒，各界對即將出爐的二審判決都相當關注，11日為司法節，兒少守護行動團體與生命權平等協會於北市舉辦「護兒少，反廢死」大遊行，呼籲政府與立法機關正視多數民意，回歸以被害者權益與社會安全為核心的司法價值。對此，廢死聯盟以3點回應，並重申反對死刑，因為每一個生命都是平等，國家沒有權力殺人，但相關貼文湧入不少網友留言開嗆。

對於11日的反廢死遊行，廢死聯盟昨（13）日在臉書發文，以「制度完善是為了保障每一個人，不只是被告」、「犯罪成因複雜，排除只會帶來問題」、「面對問題，不尋找代罪羔羊」3點回應，並且提到，廢死聯盟非常認同遊行中「護兒少」的訴求，支持廢除死刑的人，同樣有許多身為父母或是家中有兒少的家庭，「我們對於兒虐事件同感痛心，可以理解參與遊行民眾擔心小孩受害的心情，我們也希望類似兒虐事件不要一再發生」。因此，廢死聯盟尊重這樣的行動，也感動於台灣人願意不分彼此站出來為兒童權利發聲。

廢死聯盟指出，11日的遊行有很多口號和手舉牌都把「廢死聯盟」當作主要攻擊目標，但廢死聯盟只是個民間團體，不像立委有權力修法，也沒有政府掌有行政資源和執行政策的權力，攻擊廢死聯盟無法達到大家期待保護兒童、減少兒虐的目標，「但台灣是個保障民主與自由的國家，每個人有言論及表意自由，因此我們尊重」。

​廢死聯盟除呼籲，如果共同目標是保護兒少，就不要陷入政治人物設定「解決不了社會問題，就解決廢死聯盟」的假議題。也重申反對死刑，因為每一個生命都是平等，國家沒有權力殺人，廢死聯盟認為，國家有責任努力建構完善的制度來保護人民、預防犯罪，「廢除死刑是為了讓國家承擔起這個艱難卻更根本的責任，而非模仿犯罪者的邏輯，用殺戮來回應暴力」。

不少網友也在廢死聯盟的貼文留言，但內容多為負面，包括「那活著忍受失去親人的痛的家屬怎麼辦」、「一直站在殺人凶手立場說話，可曾想過被害者家屬的痛」、「生命平等？被殺死的人平等在哪裡」、「國家沒有權利殺人，殺人犯就有權利殺人嗎」、「挺廢死改鞭刑」。

