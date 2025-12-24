廢死聯盟PO"殺錯不能回頭" 王世堅怒轟:難道被害者活該?

政治中心／陳妍伶、廖文璞、蔡明政 台北報導

張文事件讓死刑存廢再掀討論，廢死聯盟po文說，殺錯不能回頭，遭網友砲轟，被殺的人也無法回頭！一向反廢死的王世堅更大嗆，被害者難道是活該嗎？廢死團體欺世盜名，要懺悔就接受死刑，到陰曹地府去懺悔。

立委（民）王世堅：「我希望廢死團體閉嘴啦住口。」

一向反對廢死的王世堅再開炮！因為廢死聯盟在臉書貼文，斗大標題寫著殺錯無法回頭，內容直指台灣在人權與死刑制度上出現倒退，但張文才剛犯下隨機殺人案，po文引發爭議。

立委（民）王世堅：「如果我們多數的人民沒有得到公道，那大家各自去討回來，大家人手一槍，順便佩兩把刀，張文都帶了十三把刀，我們一般民眾帶個兩把刀，可以這樣嗎。」

王世堅越講越氣！網友紛紛留言，被殺也無法回頭，甚至沒有選擇的權利！之前是怕冤獄，但現在很多是現行犯。無辜人命流逝，群情激憤，加上前一天新北國中生遭割頸命案．二審宣判，犯案的郭姓少年、和林姓少女各被判12年、11年，讓受害家屬哭喊，太輕了．不能接受。

立委（民）王世堅：「動不動就說要給加害人機會，那誰給被害人機會，他們如果有教化的可能，如果他們懺悔可以，請他們接受死刑以後，到地底下到陰曹地府去懺悔。」

王世堅堅持殺人償命，還給被害者家屬最基本的公道。





