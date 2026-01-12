廢死遭圍剿 竟嗆他不配選議員 賴苡任反酸：民進黨的打手

1月11日是司法節，兒少守護行動團體號召數百人在台北市舉辦「護兒少，反廢死大遊行」，除了訴求剴剴案的劉姓保母姊妹應判處死刑，也將矛頭指向長期主張廢死的廢死聯盟。（資料照／黃世麒攝）

兒少守護行動團體與生命權平等協會12日舉辦「護兒少，反廢死」大遊行，呼籲政府正視民意，回歸以被害者權益為核心的司法價值。藍營青年軍賴苡任砲轟廢死聯盟，拿犯罪率跟冤案等胡說八道偷換概念，還有人來嗆他不配選市議員，他直言大是大非沒妥協空間。

國民黨北市議員參選人賴苡任11日發文提到，他跟滿志剛相約到立法院旁的鎮江街集合，一起在「廢死聯盟辦公室」底下抗議吶喊。遇到很多黨內前輩及好友，有吳宗憲、王鴻薇、洪孟楷、葉元之．板橋、汪志冰。他們一起高喊「殺人償命，天經地義」、「護兒少，反廢死」。

賴苡任質疑，民進黨執政下，口口聲聲說要保護加害人的人權，但被害人及其家屬的人權呢？廢死聯盟說：「最近台灣都沒有執行死刑，數據上也沒有因為不執行死刑，因此犯罪率提升」，根本滿嘴胡說八道，去看看近年來故意殺人案及隨機殺人案有多少？拿一個總體犯罪率就在亂帶風向，可惡至極！廢死聯盟說：「政府沒有權力殺人」，還說：「如果判錯是冤案怎麼辦」，這就是拿例外當常態，標準的偷換概念，如果怕冤案，應該是強化《刑事訴訟法》及檢察官的舉證責任，嚴格限制證據能力。

賴苡任痛批，滿口說政府沒有殺人的權力，但現在的政府卻可以羅織罪名、司法迫害、濫用羈押權、甚至把偵查不公開的內容交給特定媒體。因此某個程度來說，他覺得廢死聯盟比那些加害者、殺人犯更可惡，因為這群人殺人不用刀，而是二次傷害受害者，在受害者的傷口上撕裂又撒鹽，卑鄙至極。他直言，過街老鼠就應該人人喊打，因為他們根本不是公民團體，是民進黨豢養的打手。

賴苡任另發文指出，有廢死聯盟成員跑來嗆他，說：「我是人民，你這種高高在上的態度不配選市議員。」他的回應是：「你錯了，我的政見及立場就是支持死刑，被害者的家屬也是人民，我選擇跟他們站在一起。少拿我要參選來情勒我，這種大是大非沒有妥協空間！」

