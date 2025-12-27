廢水變「綠金」！ 環境部推動5業別廢水能源化元旦上路

〔記者黃宜靜／台北報導〕為驅動廢水處理節能創能，環境部明年起，推動造紙、食品、醱酵、石化及公共污水廠等5種業別達一定規模以上者，評估採用厭氧處理、沼氣發電，若有意願、且符合資格者，可提出示範案場補助申請。

環境部今年9月底預告修正「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」部分條文草案。水質保護司司長王嶽斌說明，此次「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」新制，主要是推動一定規模(每天產生的有機負荷達2頓)以上廢水處理能源化潛勢事業，應評估採節能創能技術及申報沼氣量，如造紙、食品、醱酵、石化及公共污水廠等5種業別，符合規模者，於新設、變更展延時，應評估採行最佳可行控制技術(厭氧處理)，並收集利用沼氣。

王嶽斌表示，廢水、污泥厭氧消化好處，除了可以減少耗電量外，也能減少污泥產生量，最多可減少傳統耗氧處理的6-7成，甚至是8成；再者，產生的沼氣可用於發電，是種節能、節廢甚至是創能的處理方式。

王嶽斌續指，過去因脫硫等處理技術門檻高，導致厭氧處理發電不易普及，隨著技術成熟，已大幅提升可行性，韓國、丹麥、德國等國多有相關案例。

王嶽斌表示，不過若是受限於老廠用地有限、廢水含有其他毒性，不利於厭氧生物消化處理等情況，經評估後不可行者，也不會強制要求設置。至於有意願採行、符合資格者，可提出示範案場補助申請。

王嶽斌舉例，龜山水資源回收中心是由桃園市水務局與永豐餘旗下豐川綠能科技合作，推動廢(污)水透過厭氧處理轉化為沼氣發電，目前日處理約2.3萬噸污水，透過該技術能讓污泥減量40%、沼氣發電640萬度／年、以及每年能減少7000噸碳排量。

