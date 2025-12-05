廢液桶槽結晶「撒旦之母」突爆炸！ 桃園工人清理遭炸死

桶槽爆炸後底部破洞，爆炸碎片散落四周。（圖／翻攝畫面）

桃園市大園區一間處理廢液桶槽公司今年9月傳出死亡意外，一名64歲員工在清理槽底結晶物時，不幸被突然爆炸的桶槽炸死。經桃園市勞檢處鑑定後，竟驗出該結晶物是俗稱「撒旦之母」的三過氧化三丙酮（TATP），是長時間自然形成，為國內首次發生。

據了解，消防單位9月10日上午接獲通報，桃園市大園區一處廢液桶槽處理工廠，一名64歲員工在工廠清洗桶槽時，突然發生劇烈爆炸，警消獲報後趕抵現場，但員工已無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。

警消後續採樣分析，發現桶內殘存的異丙酮已揮發，槽底只剩下白色結晶，經送至刑事鑑識中心檢驗後，確認為具強烈爆炸性的三過氧化三丙酮。警方指出，該三過氧化三丙酮不是被人為製造，而是異丙酮在長時間存放後自然形成，類似事件在國外曾經發生過，但本案是國內首次發生。

警方研判，疑似是因為當時員工拿著長掃把清理槽底結晶物時，摩擦槽底而引發爆炸，但詳細案情仍待進一步釐清，目前工廠已被勒令停工，工廠的張姓負責人依過失致死罪嫌移送，但因家屬未提告、勞檢報告也尚未完成，檢方先將人請回。

