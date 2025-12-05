廢液槽自然生成「撒旦之母」 大園工人掃除結晶物遭炸死

桃園市大園區一處廢液桶槽處理公司，一名員工今年9月在清理桶槽結晶時發生爆炸死亡，鑑定後發現是廢桶內TATP（撒旦之母）爆炸所致，此為台灣首例TATP因異丙酮長時間存放自然形成。該工廠已停工處分。

桃園市大園區一處廢液桶槽處理公司員工日前在清理桶槽時意外發生爆炸身亡，經警方鑑定，發現是廢桶內的異丙酮溶液結晶在自然狀況下形成TATP（撒旦之母）爆炸所致。（（翻攝照片／中央社）

桃園市政府消防局9月10日上午9時34分接獲通報，大園區五青路一處廢液桶槽處理公司發生公安意外，64歲員工在清洗桶槽時發生爆炸，消防人員抵達現場時沒有火煙，該員工已無生命跡象、送醫後宣告不治。

警消調查，該廢液桶內殘存廢液為異丙酮，採樣後檢驗出疑似別名「撒旦之母」的TATP（三過氧化三丙酮）炸藥成分，送警察局刑事鑑識中心及內政部警政署刑事警察局刑事鑑識中心鑑驗後確認為TATP。

警方表示，工廠廢桶槽內驗出的TATP，是異丙酮溶液在自然狀況下長時間存放形成，並非人工合成製造，這種情況國外曾有案例，但本案為國內首次發現，除依過失致死罪嫌移送業者，警政署也已函請各機關加強安全宣導。

桃園市勞檢處表示，該工廠當時是承接儲槽進行改裝作業，該儲槽原用於貯存異丙酮，發生災害前已無異丙酮，只剩結晶物存於槽底；事發當時員工拿長掃把掃除該結晶物時發生爆炸，經鑑識該結晶物為TATP，研判爆炸原因為掃除結晶物時摩擦等因素引爆所致，已對該鐵工廠進行停工處分。