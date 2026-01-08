廢物利用"包"進永續 廣告帆布新生命

台灣每年因辦活動、選舉產生大量廢棄帆布，但回收再利用始終面臨材料差異大、數量不穩定、設計困難度高的痛點。有一位美術系畢業學生，不再坐等布料變成廢料才去收集製作，反而從活動規劃階段，就先跟廠商規劃好，未來要如何利用。他的設計理念，也獲得北美館青睞，把高掛天空的藝術展覽海報，做成隨身包，就像把曾經看過的展覽風景，裁下來隨身帶著走，具有回憶的紀念價值。

「這邊 今天有沒有什麼問題，(觀眾有時候 會不小心摸這邊)，請他們保持距離，(對 婉轉告訴他們)。」

北美館正舉辦大型展覽，志工隊長呂素珍巡場，它的隨行包，不只裝進了手機、紙筆，更乘載 美好回憶北美館志工大隊長 呂素珍：「奧拉弗．埃利亞松 它的海報，切割下來的(製成帆布包)。」

把原本高掛天際的活動帆布、路燈旗拆下，二創再製商品，暗示著 環保危機。文化部統計，全台一年舉辦超過5600場文化活動，產生的帆布量高達3萬多個，這還不包括各式活動、選舉場次。儘管，不少團體、機構，拼命發揮創意，化廢為寶，但材料特性差異大、數量不穩定，是痛點「夾網膠布 (路燈旗)單的，就比較薄 雙的就稍微厚一些。」

黃子儇，北藝大美術研究所畢業，學生時期，他用藍白帆布創作，卻驚覺設計師 黃子儇：「我一個人製造的耗材的，量體其實滿大的，那這些材料，在其他 別人使用，它都丟到哪裡去了。」

帶著疑問，想讓帆布用得更久；他不再坐等 布料成為廢料，才開始收集；而是前進源頭，從活動規劃，就參與設計設計師 黃子儇：「就會跟顧客，會有很大量溝通，很細的文字型的帆布，單色調 會比較難處理，如果它有些妥善的運用的話，其實也可以被解決，包就是大大小小，就是看你的裁切面(運用)。」

巧手靈活翻轉樣式，同時避開文字、圖案弱點，創造視覺驚奇「衛武營的特色 就光，建築就是有像這樣子的曲線。」

而且掌握布料特性。「PVC孔洞帆布，也可以協助手機散熱，手機隨行包，(路燈旗)布比較軟，它可以收到很小，可以(摺疊)最小單位的托特包。」

在宣傳需求與美感、一次性與耐用度之間 取得平衡「它很容易在這些對角邊，很容易局部分化，多少會影響到美觀，包邊 或者是要把底部結構，就換成原本的再生聚酯纖維，主要是讓整體包，它更耐固 防水以外，它可以用更久。」

「這樣子放 我們在點的時候。」

美術館櫃台，一整疊觀眾隨身包，每一個都獨一無二，非賣品「我們這循環袋裡面，可以放你的包包，然後這邊你可以放你的手機 。」

北美館館長 駱麗真：「如果我們在展覽之後，這些材料全部都是丟棄的，當然會為地球，製造大量的垃圾，人跟環境是應該互相尊重。」

展覽退役材料，轉化彩色軟墊、花器、擴香石；廢材循環，點亮美感，帶著走設計師 黃子儇：「(隨身包)送給旅客，就是你進來你就可以拿到這個，裡面有房卡 會有早餐券，公司的禮贈是透過公司的廢棄。」

北美館志工大隊長 呂素珍：「他們(民眾)就開始說 對耶，你這個就是當時海報的，某一個角落 對於展覽，就是有一個紀念價值。」

雖然，帆布再製過程，清洗、設計、縫製，耗時費力，更要謹慎 著作權的灰色地帶；不過，打從一有需求，就先想到 再利用的思考，就彷彿 把天際間的風景，縫進人與大自然，生生不息的循環裡。

