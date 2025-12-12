廢玻璃也能成藝術磚 玻璃老廠轉型闢綠色新路

台北市 / 綜合報導

生活中的玻璃瓶罐，當你隨手丟進回收桶後，究竟會去哪裡？實際走訪經營超過一甲子的玻璃回收大廠，這裡每天得處理高達五百公噸的廢棄玻璃。經過細緻分類與高溫熔融，再由師傅以經驗和巧手重新塑形，化為藝術磚，尤其在工廠二代接班後更是大膽轉型，把過去被視為棘手的手機面板玻璃，研發成具隔熱、隔音、防火等功能的永續建材。

復刻傳統的玻璃酒杯，翠玉白菜的筷架，或是可愛的造型藝術品，這是生活中會看見的玻璃製品，創意、精緻、充滿巧思，這也是你常見的玻璃，酒瓶、飲料瓶、任何你想得到的玻璃瓶，丟棄、回收、初步分類，然後下一步他在哪裡。

主播雷雅說：「每天至少有五百公噸的回收玻璃，按照顏色分類再經過初步分選，破碎完畢成為成品材料)。」玻璃工廠經理鄭振仕說：「 (這是我們的溶解爐，上面原料桶再生料加入新的，一千三百度高溫熔解)。」高溫加熱後的玻璃，由四到五位師傅一組，取料、鑄模、火烤塑形，玻璃工廠經理鄭振仕說：「 (為什麼還要火烤因為要冷卻，要拋光打亮)。」

憑著師傅的經驗確保每一面均勻受熱，最後再用火燒打亮，成了閃亮的藝術磚，玻璃工廠副總經理吳庭安說：「 (只做回收會停下來，所以我們把材料開發，有價值產品我們做藝術磚，另一條路我們做建材)。」

深知回收不足以面對未來挑戰，回收玻璃起家的玻璃大廠，在二代接手後，把過去處理上，相對棘手的手機玻璃面板，開拓出一條前所未有的新道路，玻璃工廠副總經理吳庭安說：「(這個很耐刮因為有氧化鋁，可是玻璃業不喜歡因為熔點高，把它放在建材特殊功能又可以發泡，有隔音隔熱防火。」

他們花了近五年的時間，全心投入研發，成功跨足建材領域，更同步與消費者開啟對話，選擇自己想做的玻璃杯造型和顏色，所有的溝通從體驗開始，主播雷雅說：「(要把杯口烤軟一千多度的高溫，即使是這麼小的爐子還是覺得非常酷熱)。」

大約半個小時後，就有屬於自己的手作杯，空間更結合展覽，重塑了人與環境之間的關係，十年的時間，他們用一片片的回收玻璃，拼出自己的永續藍圖。

