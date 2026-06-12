廢監察院？他怒向蔣萬安拋3大呼籲：棄選市長、退國民黨

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政治中心／劉宇鈞報導

總統府昨日公布29位監委被提名人，台北市長蔣萬安今（12）日表態廢除監察院。對此，前民眾黨中央委員張益贍無法認同，並向蔣萬安拋出「3大呼籲」，包含退出國民黨、先要求藍白通過總預算及棄選市長；他批評，蔣無心市政卻每天嘴國政，市長大位乾脆就讓研考會主委殷瑋選好了。

張益贍在社群平台發文表示，監察院「五權憲法制度」就是蔣家從中國大陸帶過來的，並且也是國民黨的黨綱所主張，他首先要呼籲，蔣萬安應「退出國民黨」。

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張益贍直言，「爾奉爾祿，民脂民膏」，蔣萬安做為台北市長不關心民生，只在乎政治鬥爭，他對蔣的第二個呼籲，就是蔣先要求藍白在國會「通過今年總預算」，以推動台北市政。

張益贍痛批，蔣萬安無心市政，市政放任讓「殷瑋答」、每天嘴國政、天天想選總統，既然如此，他對蔣的第三個呼籲，就是「棄選市長，直攻2028年總統」，市長就讓「殷瑋來選」就好了。

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