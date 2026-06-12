廢監院否定國民黨法統！前藍委反問蔣萬安「若當總統廢不廢」 傅崐萁表態了

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被提名為監委的前國民黨立委廖婉汝認為，若要廢監院應該朝野坐下來好好談，國民黨應該有所行動，而不是民進黨提名了之後才在罵。（翻攝自總統府直播）

總統府公布第7屆監察院正、副院長及監察委員提名人選，2名藍營背景人士也入列，但藍白卻陸續有人發聲強調不會同意這份名單，並高喊要廢掉監察院。被提名為監委的前國民黨立委廖婉汝今（12日）表示，廢監察院是否訂國民黨法統，並問「蔣萬安以後若當了總統，那監院廢不廢？」

黃國昌喊一律不支持 蔣萬安也籲藍白立委全數否決

民眾黨主席黃國昌昨晚發聲表示，民眾黨始終堅持廢除監察院的主張，拒絕推薦任何監委，也對民進黨提出的所有監委人選一律不予支持；台北市長蔣萬安也在臉書發文表態，「我認為，現在不是人選的問題，而是監察院存廢的問題」，批監院淪為政黨鬥爭打手，應該廢除監察院，呼籲藍白黨團全數否決29位提名人選、凍結監察院運作。

廖婉汝：國民黨不要只是罵民進黨又沒有動作

曾任5屆國民黨立委，現任屏東城鄉發展文教基金會董事長的廖婉汝，這次也被提名擔任監察委員。《聯合新聞網》報導，廖婉汝表示，廢監院議題爭論已久，國民黨若要廢監院、否定國民黨法統，就要有動作、主動出擊，不要只是罵民進黨又沒有動作。

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廖婉汝說，現在的憲政機制就是這樣，要嘛就讓監察院好好發揮，要嘛就是坐下來認真談怎麼廢監院，看是要朝三權分立方向調整，還是要雙首長制、總統制，而不是因為現在民進黨提名了新一屆監委，才為了行使同意權在互罵。廖婉汝更反問，若以後蔣萬安或國民黨誰當了總統，監察院還要不要廢？

傅崐萁稱監委名單靠攏獨派 強調會嚴格審查

藍營內部對於廢除監察院仍有不同意見，黨團在臉書發文直指這份名單是政治酬庸，強調絕對嚴格審查；黨團總召傅崐萁也批，這29位監委被提名人，絕大部分都向獨派靠攏或是安撫獨派的名單。

傅崐萁表示，黨團一向重視黨團成員意見，然而目前函文尚未正式送到立法院，函文送達後，國民黨團內部會召開黨團大會進行溝通，也會與黨中央密集聯繫，強調會嚴格審查監委名單。

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