廢移工留台年限？學者建議設中階技術人力媒合平台

勞動部於2022年推出「移工留才久用方案」，只要達成一定條件，移工將不受年限限制。這項方案卻引發藍領移工不滿，批評政策「看得到、吃不到」。學者建議政府可建立「中階技術人才媒合平台」，媒合想留台移工及願意加薪找移工的雇主。

現行藍領產業類移工在台灣工作年限為12年、社福類移工為14年，若要延長留台時間，雇主可幫其申請中階技術人力，產業類移工薪資要給至少新台幣3.3萬元、社福類2.4至2.9萬元，並達成一定技術條件。

不過，移工團體指出，移工能否留任取決於雇主，而移工為了留下來，往往只能接受更多不利條件，面對更多被仲介、雇主剝削的風險，因此他們呼籲廢除藍領移工工作年限。

對此，台大國發所兼任副教授辛炳隆受訪時指出，當初設定移工留台年限除了認為這是「補充性人力」外，還考量人道議題，不應該讓「客人」回不去，但現在台灣面臨缺工狀況，加上國際上都強調不能有差別待遇，確實可以思考將移工政策與移民政策接軌。

他建議，初期不一定要直接取消年限，而是建立「中階技術人才平台」，媒合想留台移工及願意加薪找移工的雇主。辛炳隆說：『(原音)我的建議就是像目前是他的主控權是掌握在雇主那邊，我是覺得有沒有可能政府可以考慮就是開放一個平台，就是說如果我已經達到這樣的年限，那我願意轉成中階技術人力，剛好也有些雇主他想要找中階技術這樣的移工的話，我們可以在那邊做媒合，也就是我未必一定要在既有的雇主這邊來轉成中階技術人力。』

他認為，對雇主而言，任用一個中階技術移工可以不用繳交就業安定費，原本的名額還可以再引進新的移工，應該也算是有誘因。

然而，若轉換雇主，移工將面臨勞工退休金舊制中斷，可能無法累積退休金計算基數。辛炳隆認為「這就是取捨」，適用舊制的勞工也會面臨同樣情況。(編輯：陳士廉)

