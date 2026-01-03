廢耕地活化澎湖首座草莓園開幕

澎湖首座自助採摘草莓農場誕生，澎湖縣長陳光復（左二）親往瞭解和祝賀，來自花蓮玉里的園主曾右鑫（右二）一圓農夫夢。（許逸民攝）

來自花蓮玉里的澎湖女婿，透過申請相關補助，剷除銀合歡、整地，並獲得錏管及儲水桶等農業資材支持，成功活化廢耕農地轉型為現代化草莓園，後續並取得澎湖好農標章，建立澎湖首座自助採摘草莓農場。

秧米草莓園3日開幕，澎湖縣長陳光復、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康、議員蘇育德等到場祝賀。

陳光復表示，澎湖長年面臨風大、鹽分高、水資源珍貴等農業限制，能在這樣嚴峻的自然條件下成功種植草莓相當不容易。他鼓勵在地業者與鄉親支持「澎湖好農」標章認證的優質農產，讓澎湖好味道持續被更多人看見。

園主曾右鑫自小跟隨父親務農，對農作種植一直懷抱濃厚興趣，因軍旅生涯來到澎湖服役，結識妻子，成為澎湖女婿並結束長達10年的軍旅生涯退役後，毅然決定投入草莓園的開創與推廣，並成為「澎湖好農」的一員。

尤其在成為父親後，更加堅定投入農業的信念，也期盼未來草莓園能發展為結合食農教育與親子旅遊的友善場域。

「秧米草莓園」位在馬公市東衛，占地1916平方公尺，採高架離地栽培方式，結合滴灌系統、溫溼度監控及病蟲害防治等技術，依草莓生長需求精準給水給肥，種植草莓株數約5000株。同時取得澎湖好農標章，極力配合安全農業政策，成為無毒生產最佳典範。

曾右鑫說，園區結合導覽解說、生態教育、DIY體驗及甜品開發，打造兼具觀光、教育與農業特色的寵物友善農遊場域，展現離島新型態農業經營模式。未來園區將採網路預約制方式營運，並同步種植番茄等多元作物，提升整體農業附加價值。