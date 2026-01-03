廢耕農地活化有成 澎湖青農逐夢造園 東衛「秧米草莓園」熱鬧開幕 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】為推動農地活化與青年從農，縣府持續輔導青農投入特色農業經營，由澎湖青農曾右鑫所經營、位於東衛的「秧米草莓園」於3日上午熱鬧開幕，吸引許多親子家庭到場共襄盛舉。「秧米草莓園」即是結合政策資源與個人努力的具體成果。園主曾右鑫來自花蓮玉里，因軍旅生涯來到澎湖服役，成為澎湖女婿後，選擇退役落地生根，投入農業創業行列，勇敢逐夢、深耕農業的用心與努力，並成為「澎湖好農」的一員，並為鄉親打造一處結合農業、生態教育與觀光休閒的特色農場，讓民眾假日能夠親近土地、同遊體驗農村樂趣。

廣告 廣告

陳光復表示，澎湖長年面臨風大、鹽分高、水資源珍貴等農業限制，能在這樣嚴峻的自然條件下成功種植草莓相當不容易。(圖/郭偉民攝)

秧米草莓園今日開幕，縣長陳光復及民進黨澎湖縣黨部主委顏家康以及縣議員蘇育德等嘉賓出席活動，共同為青農加油打氣，縣長陳光復親自體驗採草莓、草莓大福DIY及園區導覽解說，肯定曾右鑫他同時鼓勵在地業者與鄉親支持「澎湖好農」標章認證的優質農產，讓澎湖的好味道持續被更多人看見。

陳光復表示，澎湖長年面臨風大、鹽分高、水資源珍貴等農業限制，能在這樣嚴峻的自然條件下成功種植草莓相當不容易。來自花蓮玉里的曾右鑫，是縣府輔導的青農，因軍旅生涯結識現任妻子，成為澎湖女婿。懷抱對農業與土地的熱情，他將家鄉務農經驗帶入澎湖，並在縣府輔導與支持下，逐步克服土壤貧瘠、銀合歡剷除及整地作業等挑戰，成功活化閒置廢耕地，搭建網室並以離地栽培方式，結合滴灌系統、溫濕度監控及病蟲害防治等友善農法，依草莓生長需求精準給水給肥，最終實現打造「秧米草莓園」這座現代化觀光果園的夢想。

秧米草莓園今日開幕並邀請來賓剪綵，特別的是以剪草莓來代替剪綵，象徵開疆闢土的好成果。(圖/郭偉民攝)

澎湖縣政府農漁局表示，澎湖長期面臨土壤貧瘠及銀合歡盤據等問題，透過「活化廢耕農地多元利用計畫」，協助有志從農者改善農地條件，秧米草莓園採高架離地栽培方式，結合滴灌系統、溫濕度監控及病蟲害防治等技術，面積約1,916平方公尺，種植草莓株數約5,000株，同時規劃番茄等作物，提升農業附加價值，儘管初期曾遭逢颱風考驗導致首批作物歉收，園主仍不氣餒，持續調整栽培管理方式，逐步穩定生產。

園區也有體驗活動，遊客可將現採的草莓DIY成為大福，因應不同季節產出的果實最成美味甜點。(圖/郭偉民攝)

未來園區將以網路預約制方式營運，並規劃園區導覽、草莓生態解說、草莓及香草盆栽體驗、草莓大福及冰沙DIY、食農教育活動等多元內容，結合觀光、教育與農業，打造離島特色農遊體驗。此外，園區引進智能咖啡機，並與知名甜點品牌合作推出草莓千層蛋糕，同時規劃為寵物友善園區，展現新型態農業經營模式。

立即加入【觀傳媒】官方帳號 http://lin.ee/q2kd3ut 精彩新聞不漏接！

秧米草莓園採高架離地栽培方式，結合滴灌系統、溫濕度監控及病蟲害防治等技術，儘管初期曾遭逢颱風考驗導致首批作物歉收，園主仍不氣餒，持續調整栽培管理方式，逐步穩定生產。(圖/郭偉民攝)

廢耕農地活化有成 澎湖青農逐夢造園 東衛「秧米草莓園」熱鬧開幕 - https://www.watchmedia01.com

廢耕農地活化有成 澎湖青農逐夢造園 東衛「秧米草莓園」熱鬧開幕 - https://www.watchmedia01.com

廢耕農地活化有成 澎湖青農逐夢造園 東衛「秧米草莓園」熱鬧開幕 - https://www.watchmedia01.com