廢耕農地活化有成 澎湖青農逐夢造園 東衛「秧米草莓園」熱鬧開幕
(觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】為推動農地活化與青年從農，縣府持續輔導青農投入特色農業經營，由澎湖青農曾右鑫所經營、位於東衛的「秧米草莓園」於3日上午熱鬧開幕，吸引許多親子家庭到場共襄盛舉。「秧米草莓園」即是結合政策資源與個人努力的具體成果。園主曾右鑫來自花蓮玉里，因軍旅生涯來到澎湖服役，成為澎湖女婿後，選擇退役落地生根，投入農業創業行列，勇敢逐夢、深耕農業的用心與努力，並成為「澎湖好農」的一員，並為鄉親打造一處結合農業、生態教育與觀光休閒的特色農場，讓民眾假日能夠親近土地、同遊體驗農村樂趣。
秧米草莓園今日開幕，縣長陳光復及民進黨澎湖縣黨部主委顏家康以及縣議員蘇育德等嘉賓出席活動，共同為青農加油打氣，縣長陳光復親自體驗採草莓、草莓大福DIY及園區導覽解說，肯定曾右鑫他同時鼓勵在地業者與鄉親支持「澎湖好農」標章認證的優質農產，讓澎湖的好味道持續被更多人看見。
陳光復表示，澎湖長年面臨風大、鹽分高、水資源珍貴等農業限制，能在這樣嚴峻的自然條件下成功種植草莓相當不容易。來自花蓮玉里的曾右鑫，是縣府輔導的青農，因軍旅生涯結識現任妻子，成為澎湖女婿。懷抱對農業與土地的熱情，他將家鄉務農經驗帶入澎湖，並在縣府輔導與支持下，逐步克服土壤貧瘠、銀合歡剷除及整地作業等挑戰，成功活化閒置廢耕地，搭建網室並以離地栽培方式，結合滴灌系統、溫濕度監控及病蟲害防治等友善農法，依草莓生長需求精準給水給肥，最終實現打造「秧米草莓園」這座現代化觀光果園的夢想。
澎湖縣政府農漁局表示，澎湖長期面臨土壤貧瘠及銀合歡盤據等問題，透過「活化廢耕農地多元利用計畫」，協助有志從農者改善農地條件，秧米草莓園採高架離地栽培方式，結合滴灌系統、溫濕度監控及病蟲害防治等技術，面積約1,916平方公尺，種植草莓株數約5,000株，同時規劃番茄等作物，提升農業附加價值，儘管初期曾遭逢颱風考驗導致首批作物歉收，園主仍不氣餒，持續調整栽培管理方式，逐步穩定生產。
未來園區將以網路預約制方式營運，並規劃園區導覽、草莓生態解說、草莓及香草盆栽體驗、草莓大福及冰沙DIY、食農教育活動等多元內容，結合觀光、教育與農業，打造離島特色農遊體驗。此外，園區引進智能咖啡機，並與知名甜點品牌合作推出草莓千層蛋糕，同時規劃為寵物友善園區，展現新型態農業經營模式。
立即加入【觀傳媒】官方帳號 http://lin.ee/q2kd3ut 精彩新聞不漏接！
其他人也在看
桃園今年迎77位元旦寶寶 張善政盼攜手醫療院所完善婦幼照護體系
桃園市長張善政今（2）日上午前往中壢區，出席「宏其婦幼醫院院長交接典禮」。張善政表示，桃園市昨（1）日共迎來77位「元旦寶寶」，顯示市民對桃園整體生育環境與醫療量能具高度信心，市府將持續與優質醫療院所攜手合作，完善婦幼照護體系，讓更多家庭能在桃園安心成家、生養無虞。 張善政指出，宏其婦桃園電子報 ・ 1 天前 ・ 1
2026跨年！赴日體驗關東初詣、直擊大馬旅遊啟航
隨著2026到來，旅遊市場迎來新氣象，無論是飛往日本關東，在古剎祈求平安、迎接全日第一道曙光；或是參與「2026 馬來西亞旅遊年」的啟動盛事，感受亞洲魅力的熱情款待，受惠台灣與日本、大馬間密集直飛航班，都為體驗文化的旅程帶來更多便利。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
臺中醫院獲青少年友善醫院認證 跨科守護兒少健康
迎接115年，衛生福利部臺中醫院為兒童青少年的健康準備好了！去年甫獲得國民健康署頒發「青少年友善認證醫院」，臺中醫院兒童青少年跨科服務團隊也正式啟動，除了超過10名中西醫醫師與臨床心理師團隊投入兒童青少年健康諮詢與醫療，今年首度結合臨床心理師與兒科團隊提供「親子諮商」，並附設托嬰中心，希望以實際行動，終止台灣生育率持續下降的危機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
嘉義長庚醫院守護偏鄉學童健康 推「兒童健康關懷公益計畫」成就受肯定
(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義長庚醫院為守護嘉義縣偏鄉學童健康，透過組成跨專業團隊，走入六 […]觀傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
聖誕節後的12夜「陰陽交界」直擊德國小鎮「艱難之夜」恐怖遊行
聖誕節後的12個夜晚，至1月6日主顯節之間，歐洲阿爾卑斯山區流傳著一項歷史悠久的特殊民俗，稱為「艱難之夜」（Rauhnacht）。民間相信，這12夜是「年與年之間」的過渡時期，被視為一年之中最神祕、陰陽交界的時刻，不應剪指甲或頭髮，也不要洗衣服，否則可能招來厄運。傳統信仰認為，這段時間邪靈、惡魔與各種超自然存在會在人間遊走。為了驅逐邪靈與象徵送走寒冬，德國南部巴伐利亞一座小鎮於12月28日舉行遊行活動，人們裝扮成各種惡魔、鬼怪或神話生物，透過火焰、鈴鐺與喧鬧舞蹈，「以惡制惡」、「以火制火」。「艱難之夜」（Rauhnacht）的古老習俗，主要流傳於德國南部巴伐利亞、奧地利、瑞士，以及捷克部分地區。主辦單位指出，今年活動共有41個團體參與，吸引多達上千人變裝加入，參與者手持火把、鈴鐺，隨著音樂奮力跳舞，整套面具、服裝與鈴鐺裝備重量甚至可達30公斤。現場家家戶戶聚集在街道兩旁欣賞，雖然怪物成群出現、面具猙獰，似乎有點可怕，但氣氛熱鬧多於恐怖，不少孩子也興致勃勃。透過這場結合火焰、儀式與集體參與的傳統活動，社區凝聚力量，在喧鬧與火光之中，為新的一年祈求平安與豐收。Yahoo奇摩（國際通） ・ 3 天前 ・ 發起對話
嘉義長庚打造學童健康防護網 BMI改善率逾7成
（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）嘉義長庚醫院針對嘉義縣教育處列管體重異常高關懷輔導的5所學校，推動兒童健康關懷公益計畫，醫療團隊指導孩童記錄三餐與運動，2年後，學童整體平均BMI改善率達71.8%。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
臺中醫院獲青少年友善認證醫院 跨科團隊守護下一代兒少健康
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】迎接115年，衛生福利部臺中醫院為兒童青少年的健康準備好了！去年甫 […]觀傳媒 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 13
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 630
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 677
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 387
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 1 天前 ・ 9
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 1 天前 ・ 31
司曉迪自爆「睡完所有頂流男神」 范丞丞、鹿晗半夜急發聲明
網紅司曉迪（iamroosie）於2日深夜開始，一連更新多則貼文，抖出曾與多名男藝人的感情經歷，並曬出對話紀錄或照片，其中包括林更新、范丞丞、鹿晗、蔡徐坤⋯等人。由於名單都是大咖級男神，瞬間引發熱議，范丞丞的工作室更是緊急在半夜三點發表聲明否認。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 8
低本益AI股大清單曝光！專家點名「最強5虎」：這檔今年可賺一個資本額、股價才百元出頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中山大學國際金融學院國資所所長王昭文從台股AI族群中篩出14檔潛力標的，清一色具備低本益比條件，其中多檔甚至低於20倍。...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3
被曹西平暗戀30年！陳亞蘭驚訝揭互動：當時可能會考慮
66歲資深藝人曹西平去年底於家中離世，讓許多人相當不捨。回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，更幾乎沒傳緋聞，僅有曾在節目被爆料暗戀陳亞蘭30年。而今（3）日陳亞蘭出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，被問及此事也做出回應。曹西平生前曾在節目上提到，見到陳亞蘭時有小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說自由時報 ・ 6 小時前 ・ 10
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 511
還會更冷！氣象署揭全台最低溫在「這2地」 明日恐怕只剩10度
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導全台冷颼颼！中央氣象署上午表示，受到強烈大陸冷氣團影響，時間越晚氣溫恐怕會越低。氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天時，基隆北海岸及大台北山區有些降雨，但從晚間到明（3）日，天氣將轉乾。氣溫方面，明日清晨中部以北、東北部會下滑到10度左右，南部12度，花東地區13、14度，中南部地區的日夜溫差大；另外，高雄以北、宜蘭、花蓮附近恐怕會出現黃燈以上的低溫燈號，民眾務必特別注意。民視 ・ 23 小時前 ・ 3
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 91