廢茶渣變身藝術品 桃園大忠國小跨校永續教案獲獎

大忠國小與成福國小教師合作設計教案，榮獲「2025天下雜誌永續台灣創意教案」國小組參獎

大忠國小茶染作品製作教學

大忠國小茶染燈籠師生成果展示

桃園市大忠國小與新北市成福國小教師跨校合作，被視為廢棄物的「茶渣」轉化為精緻藝術品，並設計為教案「茶香慢旅：光影與綠意的手作詩」，榮獲「2025天下雜誌永續台灣創意教案」國小組參獎，成功為傳統茶產業注入文創活水。

大忠國小表示，學校教師團隊與成福國小邱文仕、謝基煌兩位老師深入茶鄉，觀察到茶產業發展過程中產生的大量茶渣往往只能丟棄。為了實踐 SDGs12「責任消費及生產」，教案創新研發「茶染」技術，讓學生將茶渣循環利用，製作成具備在地溫度的「茶染書籤」與「茶染燈籠」。這項教學活動不僅是美感教育，更是推動地方觀光的秘密武器，透過「茶香慢旅」與「生態攝影」，帶著孩子們觀察茶園光影，並將這些意象融入茶染作品中，這些帶有淡雅茶香的手作產品，成為推廣茶鄉文化的絕佳載體。

大忠國小說明，這份教案包含「茶香慢旅」、「生態攝影」、「茶染書籤」、「茶染燈籠」及「手作推廣」五大策略，從戶外教育出發，利用五感體驗啟發學生，最後透過實體與線上的共同推廣，將學生的手作成果呈現給社區。這份教案成功地將SDGs8「經濟成長」與 SDGs15「陸域生態」結合，為臺灣茶鄉轉型提供了一份兼具美感與商業價值的永續藍圖。這項研發也有助於推廣茶鄉觀光，讓觀光客在品茗之餘，能透過手作體驗將茶鄉的色澤與香氣帶回家，這種「循環經濟」的觀光模式，不僅解決了環境負擔，更提升了地方旅遊的文化厚度與經濟產值。

大忠國小校長邱創炫表示，這份教案的成功在於老師們帶領學生跨出課本，真實地面對地方產業挑戰。透過「茶渣」的再利用，讓學校不只是在教學生做美勞，而是在他們心中種下關懷土地、珍惜資源的溫柔種子。學校將持續支持跨校、跨領域的合作，讓孩子學會用創意解決現實問題。