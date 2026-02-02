廢量化成果彙整表 吳誠文：引導科研回歸品質原創性

（中央社記者趙敏雅台北2日電）國科會主委吳誠文今天表示，國科會已推動學術成果多元評量，廢除研究計畫成果報告的量化成果彙整表，引導科研評量回歸研究品質、原創性與社會貢獻。若學界仍以論文發表數量做為對教師獎勵的指標、形同論件計酬，讓人覺得丟臉。

近期學研界關注研究成果與論文發表等相關議題，國科會今天舉行記者會說明，近年持續調整研究計畫補助與審查機制，鼓勵計畫主持人重視研究原創性、成果擴散效應，及其對學術社群與社會的實質貢獻，而非僅以論文發表篇數等量化指標作為主要評量依據。

為進一步落實多元評量理念，國科會指出，已於2025年10月正式廢除研究計畫成果報告中的量化成果彙整表，不再要求填寫發表論文篇數等值化項目，改由研究人員從多元面向說明研究成果的貢獻，例如領域重大發現與突破、解決實務問題、人才培育、協助產業技術發展具體效益、獲得獎項、重要國際合作或研究成果國際影響力等。

吳誠文表示，他對於先前在全國大專校院校長會議上的發言遭到負面解讀，感到遺憾；學界不應採取「數字管理」、只看論文數量，他的本意不是不要發表論文。

吳誠文解釋，論文發表仍是學術交流與知識傳播的重要方式，不過，科研成果形式多元，不同學門、研究階段及研究性質，均應有相應且合理的評量方式。

吳誠文提到，部分學校仍依照發表的論文數量發放獎金，形同「論件計酬」，是很奇怪的方式，「讓人覺得丟臉」。他鼓勵學界投入開創性、前瞻性的研究；若只是用龐大資源進行重複性較高的研究，僅是漸進式進步，不可能做出偉大貢獻，且台灣產業界已在挑戰沒有人做過的產品，學界應學習這樣的精神與態度。

吳誠文強調，許多傑出的學者，一輩子可能僅發表1至2篇論文，就對全人類產生重大貢獻，因此，學術評量不能只看論文數量，而應建立公平、完善的機制，如學術同儕評比等；國科會也會確保審查研究計畫的委員，真正理解研究計畫內容與成果。

至於外界擔心世界大學排名仍重視論文，吳誠文直言，很多排名都是商業化的結果，可以透過輔導提升名次，但教育本質為十年樹木、百年樹人，且世界一流大學不怕別人不知道。

國科會指出，行政院自2020年起核定由國科會獨立匡列基礎科學研究經費，確保基礎研究資源能穩定編列與持續成長，相關經費自2020年新台幣282億元起，逐年穩定投入，至2025年提升至388億元，平均年增7.5%，並積極爭取2026年成長至427億元，保障基礎科研發展。（編輯：林克倫、張若瑤）1150202