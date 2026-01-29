廢鐵化為藝術語彙 陳庭詩典藏展即日起於大墩文化中心登場

台中市政府文化局即日起於大墩文化中心舉辦「解構．結構—典藏 陳庭詩」展覽，精選文化局典藏的3件壓克力畫作與9件複合媒材鐵雕作品，呈現藝術家如何將廢棄鋼鐵轉化為創作素材，展現兼具美學與永續精神的藝術實踐。

陳庭詩為台灣現代藝術發展的重要先驅，活躍於1950、1960年代「現代抽象繪畫運動」期間，曾多次代表台灣參與海外展覽，其藝術成就亦獲國內外藝壇肯定，國內多座美術館皆曾策畫其相關展覽，反映其在台灣藝術史上的重要地位，文化局表示，此次展出除呈現典藏成果，也讓市民有機會近距離感受藝術家跨越時代的創作精神。

展覽亮點之一為陳庭詩旅美返台後的壓克力畫作，約於1986年前後，藝術家嘗試壓克力等新興媒材，運用自動性技法創作，刻意淡化具象造型與明確邊界，透過色彩對比與斑點潑灑，營造抽象而富層次的視覺空間，此時期作品多以年份與編號命名，如〈86-17〉代表1986年的第17件創作，保留觀者自由詮釋的空間。

在雕塑創作方面，陳庭詩自1960年代起受西方現成物藝術影響，開始以破銅、廢鐵、流木等材料進行拼組，遷居台中太平後，他經常前往高雄拆船工業區蒐集廢棄五金，將其帶回工作室重新組構，賦予材料新的生命。這種以廢棄物再生為藝術的創作方式，與聯合國所提出的永續發展目標（SDGs）理念不謀而合，也被視為台灣永續藝術創作的早期實踐。

本次展出的雕塑作品《921之悲劇》尤具代表性，作品取材自1999年9月21日南投集集地震，以多片扭曲鑄鐵組合而成，象徵地震造成的地貌變化與建築毀損，也反映災後人心的震盪與創傷。文化局指出，陳庭詩的創作橫跨版畫、書法、墨彩、油畫與雕塑等領域，其中鐵雕作品尤能展現其巧思與幽默感，對台中地區的雕塑藝術與地方美學發展影響深遠。展覽將展至3月15日，開放民眾參觀。







